قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني
منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب
لميس الحديدي: مصر لا تنسى غزة.. ونوبل للسلام تكرّم قاضية واجهت جرائم الإبادة
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى الرياض لحين استقرار الأوضاع
مبابي وفالفيردي يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني
زراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد.. منال عوض تكشف حجم الإنجاز في المشروع الاستثماري
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
ألمانيا ترفض ديزل بوتين رغم اتفاق ترامب وتلوّح بعقوبات جديدة ضد روسيا
قبل قمة الأهلي والزمالك.. تحذير للجماهير من الشماريخ والألعاب النارية
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد
أحمد موسى قبل قمة الأهلي والزمالك: عايزين ماتش حلو وروح رياضية بين الجماهير واللعيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد عسكري في اليمن.. القوات الحكومية تحبط هجومًا للحوثيين قرب باب المندب

اشتباكات عنيفة
اشتباكات عنيفة

يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم شنته جماعة أنصار الله «الحوثيين» على مواقعها شمال مطار ذو باب بمحافظة تعز، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين على عدة جبهات.

وأوضحت قوات العمالقة الجنوبية، في بيان، أن وحداتها تمكنت من التصدي للهجوم وإفشال محاولة تقدم عناصر الحوثيين، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون الكشف عن حصيلة محددة.

وقالت إن المواجهات تزامنت مع تنفيذ طائرات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية دفعت بها جماعة الحوثي إلى المنطقة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة على جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي محافظة تعز، أعلن محور تعز العسكري إحباط هجوم آخر للحوثيين على جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، بمساندة قوات المقاومة الشعبية، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بقصف مناطق سكنية عقب المواجهات، ما أسفر، وفق روايتها، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عملية «فجر اليمن» التي أعلنتها القوات الحكومية، والهادفة إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تصاعد العمليات العسكرية في محيط مضيق باب المندب وعدد من المحافظات اليمنية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي تصديها لمحاولات تقدم القوات الحكومية باتجاه باب المندب، ونفت تحقيق تقدم ميداني، في ظل تضارب الروايات بشأن السيطرة على المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

ويكتسب مضيق باب المندب أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية للتجارة الدولية، ما يجعل التطورات العسكرية في محيطه محل اهتمام إقليمي ودولي.

وتستمر المواجهات في ظل حالة من الترقب بشأن التطورات الميدانية المقبلة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن. 


 

اليمن الحوثيون باب المندب القوات الحكومية اليمنية تعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

الجيش المصري في القرآن

هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

ترشيحاتنا

أتليتيكو مدريد

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

فرح شعبان

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد