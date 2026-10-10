تصعيد عسكري في اليمن.. القوات الحكومية تحبط هجومًا للحوثيين قرب باب المندب

يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم شنته جماعة أنصار الله «الحوثيين» على مواقعها شمال مطار ذو باب بمحافظة تعز، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين على عدة جبهات.

وأوضحت قوات العمالقة الجنوبية، في بيان، أن وحداتها تمكنت من التصدي للهجوم وإفشال محاولة تقدم عناصر الحوثيين، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون الكشف عن حصيلة محددة.

وقالت إن المواجهات تزامنت مع تنفيذ طائرات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية دفعت بها جماعة الحوثي إلى المنطقة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة على جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي محافظة تعز، أعلن محور تعز العسكري إحباط هجوم آخر للحوثيين على جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، بمساندة قوات المقاومة الشعبية، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بقصف مناطق سكنية عقب المواجهات، ما أسفر، وفق روايتها، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عملية «فجر اليمن» التي أعلنتها القوات الحكومية، والهادفة إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تصاعد العمليات العسكرية في محيط مضيق باب المندب وعدد من المحافظات اليمنية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي تصديها لمحاولات تقدم القوات الحكومية باتجاه باب المندب، ونفت تحقيق تقدم ميداني، في ظل تضارب الروايات بشأن السيطرة على المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

ويكتسب مضيق باب المندب أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية للتجارة الدولية، ما يجعل التطورات العسكرية في محيطه محل اهتمام إقليمي ودولي.

وتستمر المواجهات في ظل حالة من الترقب بشأن التطورات الميدانية المقبلة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن.



