أثار اختراق سيبراني استهدف عددًا من الأنظمة التابعة لوكالات استخبارات أمريكية موجة من القلق بشأن أمن البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التطور المتسارع للهجمات الإلكترونية التي باتت تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا.

وتكشف الواقعة عن تحديات جديدة تواجه الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، بعدما امتدت الهجمات الإلكترونية إلى أنظمة تستخدم في جمع المعلومات وتحليلها، وسط تساؤلات حول طبيعة البيانات التي تعرضت للاختراق والجهة التي تقف وراءه.







اختراق يستهدف 3 وكالات استخبارات أمريكية

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أن الاختراق طال وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ووكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية (NGA)، إلى جانب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI).

كما استهدف الهجوم نظامًا مخصصًا لتحليل المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر، وهو عبارة عن شبكة حاسوبية تعمل على جمع البيانات المنشورة والمتاحة للجمهور، ثم تحليلها لاستخراج مؤشرات قد تساعد في فهم الأحداث والتطورات المختلفة.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها، إلا أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن المواد المصنفة سرية لم تتعرض للخطر، فيما أكد أحد المطلعين أن المشكلة جرى احتواؤها.

أداة ذكاء اصطناعي تثير الشبهات

وبحسب التقرير، يرجح أن يكون الاختراق قد نُفذ باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم «Artex»، أطلقها مهندس صيني في وقت سابق من العام الجاري.

وارتبط اسم الأداة خلال الفترة الماضية بسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات ومؤسسات في عدد من الدول، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت الأداة أُتيحت للاستخدام العام في يوليو الماضي، بعدما صُممت في الأساس لمساعدة المؤسسات على اختبار أنظمتها وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات السيبرانية، لكنها تحولت لاحقًا إلى وسيلة يستعين بها بعض القراصنة لتنفيذ هجمات إلكترونية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وخبراء في الأمن السيبراني.

الصين في دائرة الاشتباه

ولا تزال الجهات المعنية بالتحقيق عاجزة عن تحديد المسؤول المباشر عن اختراق النظام الاستخباراتي مفتوح المصدر، إلا أن استخدام أداة «Artex» يُعد من بين المؤشرات الأولية التي دفعت بعض المسؤولين إلى طرح احتمال تورط جهات صينية.

ويتهم مسؤولون غربيون أجهزة الاستخبارات الصينية، إلى جانب شبكة من المتعاقدين المرتبطين بها، بتنفيذ عمليات إلكترونية استهدفت مؤسسات حكومية وشركات أمريكية على مدار سنوات.

في المقابل، تنفي بكين بصورة متكررة هذه الاتهامات، وتؤكد رفضها للهجمات الإلكترونية واستخدامها في استهداف الدول والمؤسسات.

ماذا تعني المعلومات مفتوحة المصدر؟

وتُعد المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر أحد أهم أدوات التحليل الحديثة، إذ تعتمد على جمع كميات ضخمة من البيانات المتاحة عبر الإنترنت أو التي يمكن الحصول عليها من مصادر تجارية.

وتشمل هذه المعلومات محتوى منصات التواصل الاجتماعي، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات المنشورة، إلى جانب معلومات توفرها شركات متخصصة مقابل رسوم.

ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه البيانات متاح للجمهور، فإن خطورتها تكمن في إمكانية دمجها وتحليلها مع مصادر أخرى، بما يسمح باستخلاص تفاصيل دقيقة قد لا تكون واضحة عند التعامل مع كل معلومة بصورة منفردة.

وتعتمد وكالات الاستخبارات على هذه المصادر إلى جانب وسائل جمع المعلومات التقليدية، بهدف إعداد تقديرات وتحليلات تساعد في فهم التطورات السياسية والأمنية والعسكرية.

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التهديدات السيبرانية

وتسلط الواقعة الضوء على التحول الذي يشهده عالم الهجمات الإلكترونية، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع عمليات البحث عن الثغرات وتحليل الأنظمة، وهو ما يمنح المهاجمين قدرات أكبر على تنفيذ عمليات معقدة.

وفي الوقت نفسه، تفرض هذه التطورات على المؤسسات الحكومية والاستخباراتية مراجعة آليات الحماية الرقمية باستمرار، خاصة مع تزايد الاعتماد على البيانات الضخمة والأنظمة المتصلة بالشبكات.