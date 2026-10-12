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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر

حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر
حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر
أ ش أ

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر، وذلك بحضور الشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في فعاليات هذه المناسبة المهمة، مرحبة بالحضور في بلدهم الثاني مصر، حيث نشهد افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر؛ في خطوة جديدة تعكس عمق الروابط بين مصر وقطر، وتفتح مساحة أوسع للتعاون المؤسسي والإنساني بين الجانبين، تضاف إلى التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة قطر الخيرية وقياداتها وفريق عملها بهذه الخطوة، متمنية أن يكون هذا المكتب إضافة حقيقية لمسار ممتد من التعاون، وجسرًا جديدًا تتلاقى من خلاله الخبرات والقدرات والرؤى المشتركة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدنا نموذجًا واضحًا لهذا التعاون من خلال الشراكة بين مؤسسة قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، خاصة في الاستجابة للأزمات ودعم الجهود الإغاثية، وفي أكتوبر 2025، احتفلنا بالتعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في صورة عكست أهمية تكامل الجهود والخبرات بين المؤسسات الإنسانية في البلدين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ هذا النموذج يؤكد حقيقة مهمة؛ وهي أن العمل الاجتماعي والإنساني يكون أكثر تأثيرًا عندما يقوم على الشراكة والثقة وتبادل الخبرات، وحين تلتقي هذه الخبرات، يصبح لدينا قدرة أكبر على التحرك، والاستجابة، والوصول إلى الإنسان في الوقت والمكان المناسبين.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر اليوم يحمل معنى مؤسسيًا مهمًا ويعد مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، وفرصة لأن تصبح الشراكات أكثر قربًا وانتظامًا واستدامة، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعي ننظر دائمًا إلى مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في العمل الاجتماعي ، ونؤمن بأن قوة أي منظومة مجتمعية لا تأتي من مؤسسة واحدة، وإنما من قدرتها على جمع أطراف متعددة حول هدف اجتماعي وخيري مشترك.

وتابعت: "ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب بكل خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية، وتفتح أبوابًا جديدة لتبادل المعرفة والخبرة، وبناء نماذج تعاون تقوم على المهنية والحوكمة والثقة".

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر رسالة بأن العمل الاجتماعي العربي قادر على بناء جسور قوية ومستدامة بين مؤسساته، متمنية أن يكون هذا المكتب نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية بكافة أنواعها، وأن تظل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات التي تجمع بين البلدين.

وزيرة التضامن الاجتماعي قطر مصر

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