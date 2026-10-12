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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من أكتوبر إلى الدقي.. كيف ترعى «التضامن» كبار السن بين رفع كفاءة الدور ودمج الإبداعات الفنية؟

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمناطق أكتوبر والدقي بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات، والتأكد من توافر سبل الرعاية والحياة الكريمة لهم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن، تقديرًا لدورهم الفاعل وإسهاماتهم الممتدة في بناء المجتمع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وخلال شهر أكتوبر الذي يُخصص للاحتفاء بعطائهم وتكريم مسيرتهم.

جولة ميدانية لـ «مايا مرسي» بدور المسنين

وشملت الجولة تفقد دار الياسمين لرعاية كبار السن بمنطقة أكتوبر، حيث حرصت الوزيرة على الالتقاء بالنزلاء والنزيلات، للاطمئنان على أحوالهم والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات المقدمة إليهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهةً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها والعمل على تلبيتها.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بالبدء في أعمال تطوير المبنى المخصص للسيدات بالدار، ورفع كفاءته خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين بيئة الإقامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزيلات، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تضمن لهن حياة كريمة ورعاية تليق بهن.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي دار تكريم هدية بركات لكبار السن من السيدات والرجال بمنطقة الدقي، حيث حرصت على لقاء نزيلات الدار للاطمئنان على تقديم الخدمات لهم.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعدد من النزيلات والنزلاء الذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة لهم داخل الدار، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي بأحد نزلاء الدار وهو الفنان هاني فهمي الذي يقوم برسم لوحات فنية متميزة، حيث وجهت بإشراكه في فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" القادم ليعرض لوحاته المتميزة على الزائرين والمترددين على المعرض، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وسعادة من قبله، معربا عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي وإشادتها بفنه.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي دور رعاية كبار السن

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