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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دار إقامة كبار الفنانين التابعة لمؤسسة القوة الناعمة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء النقابة وكبار الفنانين، و أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، و جاكلين ممدوح، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية، و نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، تقديرًا لدور رموز الفن المصري وإسهاماتهم البارزة في إثراء الحياة الثقافية والفنية، وما قدموه من أعمال وإبداعات أسهمت في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على أحوال النزلاء، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة إليهم واحتياجاتهم، بما يسهم في توفير بيئة إقامة ملائمة تضمن لهم الرعاية والاهتمام، وتكفل لهم حياة كريمة تليق بما قدموه من عطاء فني وثقافي على مدار سنوات طويلة.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي أروقة الدار، واطلعت على الخدمات المقدمة للنزلاء، كما استمعت إلى شرح حول طبيعة العمل وآليات تقديم الرعاية، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات كبار الفنانين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة دار إقامة كبار الفنانين تتزامن مع الاحتفال بشهر أكتوبر، الذي يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على تقدير كبار السن والاعتراف بما قدموه من عطاء وإسهامات في مختلف المجالات، مشددة على أن رعايتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن كبار السن يحظون باهتمام كبير في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، انطلاقًا من الإيمان بحقهم في الحصول على خدمات متكاملة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على مناسبة أو شهر بعينه، بل يمثل التزامًا مستمرًا يستوجب تضافر جهود المؤسسات والجهات المعنية كافة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن كبار الفنانين يمثلون جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والفنية المصرية، وأن ما قدموه من أعمال وإبداعات أسهم في تشكيل الوجدان المصري وإثراء الحياة الثقافية والفنية، وهو ما يستوجب الوفاء لهم وتوفير أوجه الرعاية والاهتمام التي تليق بتاريخهم ومسيرتهم الإبداعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك لدعم الفنانين وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، بما يعكس التقدير لمكانتهم ودورهم المؤثر في المجتمع.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن الزيارة تعكس أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الرعاية الاجتماعية، ويؤكد أن الاهتمام بكبار الفنانين يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرتهم الحافلة بالإبداع والعطاء.

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