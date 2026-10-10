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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعد لصرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر الخميس المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة، حيث يبدأ الصرف الخميس المقبل. 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر الماضى  لـ4.7 مليون أسرة،وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في منتصف شهر أكتوبر  من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية استعدادات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

معاشات تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة وزارة التضامن مساعدات تكافل وكرامة

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