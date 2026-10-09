موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إتاحة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم الخميس 15 أكتوبر، وفقا للموعد الدوري المحدد لصرف الدعم النقدي في يوم 15 من كل شهر.

ويستفيد من البرنامج المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والضوابط المنظمة للحصول على المساعدات النقدية، مع إتاحة الصرف من خلال وسائل الدفع المعتمدة للمستفيدين، بحسب نوع البطاقة والمنظومة المتاحة لكل حالة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن موقف المستفيدين والمتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة، بما يساعد المواطنين على متابعة حالة الطلب أو بطاقة الصرف ومعرفة نتيجة الاستعلام.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر الاستعلام.

5. مراجعة النتيجة والبيانات المعروضة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الدعم.



أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

تتوفر مستحقات تكافل وكرامة من خلال منافذ الصرف المعتمدة التي تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم النقدي وفقا لنوع البطاقة والوسيلة المتاحة لكل حالة.

وتشمل وسائل الصرف مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي التي تدعم البطاقات المستخدمة، ومنافذ الصرف المعتمدة، إلى جانب القنوات الأخرى المتاحة ضمن منظومة الدفع. وينبغي للمستفيد التأكد من صلاحية البطاقة ومعرفة وسيلة الصرف المناسبة له قبل التوجه للحصول على مستحقاته.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الأسر والفئات الأكثر احتياجا التي تستوفي شروط الحصول على الدعم النقدي، وفقا للبحث الاجتماعي ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة.

وتشمل الفئات المستهدفة الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال وتواجه صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية، وكبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تحددها قواعد البرنامج.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم للفحص من الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات ومدى استيفاء الشروط، ولا يعني تقديم الطلب الحصول على المساعدة بصورة تلقائية، إذ يرتبط القبول بنتيجة مراجعة الحالة وفقا للضوابط المعمول بها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

قد يتوقف صرف الدعم أو يجري تجميده في بعض الحالات التي تستدعي مراجعة موقف الاستحقاق، ومنها وجود بيانات غير صحيحة أو عدم استيفاء الشروط المقررة أو حدوث تغييرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد تؤثر على أحقيته في الحصول على المساعدة.

كما قد تتطلب بعض الحالات تحديث البيانات أو تقديم مستندات إضافية للتحقق من استمرار الاستحقاق. وتختلف أسباب وقف الدعم وفقا لظروف كل حالة ونتيجة المراجعة التي تجريها الجهات المختصة.