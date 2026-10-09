قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض ومدن سعودية حتى 11 أكتوبر
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
فخ جديد يستهدف مستخدمي واتساب وتحذيرات من سرقة الأموال والبيانات.. ما القصة؟
13.3 % ارتفاعا في صادرات مصر إلى ماليزيا خلال 8 أشهر من 2026
مصادر: القوات الحكومية اليمنية تواصل السيطرة على باب المندب بعد تطهيره
مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الرشاح الجديد بـ طوخ القليوبية
لحظة وصول الرئيس السيسي لمطار كوالالمبور بمستهل زيارته لماليزيا.. فيديو
1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطويرية بجامعة العريش وتعزيز بنيتها التحتية
لماذا تتحرك أسعار الذهب في مصر؟.. 4 عوامل تحدد اتجاه السوق .. السيناريوهات المحتملة للتحركات
بعد هجمات الحوثي.. السديس: أمن الحرمين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملاحة في طنطا بسبب السرعة الزائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إتاحة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم الخميس 15 أكتوبر، وفقا للموعد الدوري المحدد لصرف الدعم النقدي في يوم 15 من كل شهر.

ويستفيد من البرنامج المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والضوابط المنظمة للحصول على المساعدات النقدية، مع إتاحة الصرف من خلال وسائل الدفع المعتمدة للمستفيدين، بحسب نوع البطاقة والمنظومة المتاحة لكل حالة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن موقف المستفيدين والمتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة، بما يساعد المواطنين على متابعة حالة الطلب أو بطاقة الصرف ومعرفة نتيجة الاستعلام.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.
2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر الاستعلام.
5. مراجعة النتيجة والبيانات المعروضة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الدعم.


أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

تتوفر مستحقات تكافل وكرامة من خلال منافذ الصرف المعتمدة التي تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم النقدي وفقا لنوع البطاقة والوسيلة المتاحة لكل حالة.

وتشمل وسائل الصرف مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي التي تدعم البطاقات المستخدمة، ومنافذ الصرف المعتمدة، إلى جانب القنوات الأخرى المتاحة ضمن منظومة الدفع. وينبغي للمستفيد التأكد من صلاحية البطاقة ومعرفة وسيلة الصرف المناسبة له قبل التوجه للحصول على مستحقاته.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الأسر والفئات الأكثر احتياجا التي تستوفي شروط الحصول على الدعم النقدي، وفقا للبحث الاجتماعي ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة.

وتشمل الفئات المستهدفة الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال وتواجه صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية، وكبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تحددها قواعد البرنامج.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم للفحص من الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات ومدى استيفاء الشروط، ولا يعني تقديم الطلب الحصول على المساعدة بصورة تلقائية، إذ يرتبط القبول بنتيجة مراجعة الحالة وفقا للضوابط المعمول بها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

قد يتوقف صرف الدعم أو يجري تجميده في بعض الحالات التي تستدعي مراجعة موقف الاستحقاق، ومنها وجود بيانات غير صحيحة أو عدم استيفاء الشروط المقررة أو حدوث تغييرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد تؤثر على أحقيته في الحصول على المساعدة.

كما قد تتطلب بعض الحالات تحديث البيانات أو تقديم مستندات إضافية للتحقق من استمرار الاستحقاق. وتختلف أسباب وقف الدعم وفقا لظروف كل حالة ونتيجة المراجعة التي تجريها الجهات المختصة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 موعد صرف معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

ترشيحاتنا

ضرب المدرسين للطلاب

عضو المحامين العرب تفجر مفاجأة بشأن ضرب المدرسين للطلاب.. متى تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مطار كوالالمبور الدولي

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: محادثات السلام لن تنجح طالما استمرت الضغوط والتهديدات الأمريكية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد