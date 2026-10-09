يترقب المواطنون والمقبلون على البناء والتشييد تطورات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، باعتبارهما من أبرز مكونات تكلفة البناء في السوق المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. آخر تحديث لمواد البناء

وتتابع شركات المقاولات والمطورون العقاريون تحركات أسعار مواد البناء بصورة مستمرة، لتحديد تكاليف المشروعات ومواعيد التنفيذ في ظل اختلاف الأسعار من شركة إلى أخرى.

وتكشف بيانات الأسعار المتاحة عن تفاوت في متوسطات أسعار الحديد والأسمنت بين الشركات المنتجة، مع تسجيل حديد عز 40000 جنيه للطن، في حين بلغ أعلى متوسط سعر للأسمنت 3850 جنيها للطن لدى أسمنت المسلح بلس وأسمنت الكينج. وتظل الأسعار النهائية مرتبطة بمكان الشراء وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في مصر

تحظى أسعار الحديد اليوم باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في بناء الوحدات السكنية، إلى جانب شركات المقاولات والمستثمرين في القطاع العقاري. وتختلف أسعار الطن بحسب الشركة المنتجة ونوع الحديد وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

وجاءت متوسطات أسعار الحديد اليوم في مصر وفقا للبيانات المتاحة على النحو التالي.

حديد عز 40000 جنيه للطن.

حديد بشاي 39800 جنيه للطن.

حديد العتال 39500 جنيه للطن.

حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

حديد المصريين 39400 جنيه للطن.

حديد المعادي 38400 جنيه للطن.

حديد الكومي 38500 جنيه للطن.

حديد بيانكو 38250 جنيها للطن.

حديد عطية 37500 جنيه للطن.

حديد العشري 37500 جنيه للطن.

حديد سرحان 37500 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل 37500 جنيه للطن.



أسعار الحديد

أعلى وأقل أسعار الحديد في السوق المصرية

سجل حديد عز أعلى متوسط سعر بين الشركات المدرجة في البيانات عند 40000 جنيه للطن، يليه حديد بشاي بمتوسط 39800 جنيه، ثم حديد العتال بمتوسط 39500 جنيه للطن.

في المقابل، بلغ متوسط سعر الطن 37500 جنيه لدى شركات عطية والعشري وسرحان ومصر ستيل، لتظهر البيانات وجود فروق سعرية بين المنتجات المطروحة في السوق.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل تشمل أسعار خامات الإنتاج عالميا، وتكاليف الطاقة والنقل، وسعر صرف العملات، إلى جانب مستويات الطلب المرتبطة بمشروعات البناء والتشييد والتطوير العقاري.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في مصر

تختلف أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين الشركات المنتجة وفقا لنوع الأسمنت ومواصفاته ومتوسطات التداول. ويعد الأسمنت من المكونات الأساسية في أعمال البناء والتشطيبات، لذلك تمثل متابعة أسعاره أهمية للمستهلكين والمقاولين وشركات التطوير العقاري.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم

سجلت متوسطات أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر المستويات التالية.

أسمنت المصريين 42.5. سجل 3700 جنيه للطن.

أسمنت المسلح بلس 42.5. سجل 3850 جنيها للطن.

أسمنت الكينج 52.5. سجل 3850 جنيها للطن.

أسمنت سوبر سيناء 42.5. سجل 3740 جنيها للطن.

أسمنت مصر بني سويف 42.5. سجل 3720 جنيها للطن.

أسمنت التعمير 32.5. سجل 3380 جنيها للطن.

الأسمنت العسكري 52.5. سجل 3730 جنيها للطن.

الأسمنت العسكري 42.5. سجل 3680 جنيها للطن.

أسمنت السهم 42.5. سجل 3675 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 42.5. سجل 3610 جنيهات للطن.

أسمنت جنوب الوادي 42.5. سجل 3735 جنيها للطن.

الأسمنت المصري 42.5. سجل 3610 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزولاني اليوم

جاءت متوسطات أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزولاني وفقا للبيانات المتاحة كما يلي.

أسمنت صقر سيناء 42.5. سجل 3640 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 42.5. سجل 3650 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 42.5. سجل 3610 جنيهات للطن.

أسمنت المخصوص 42.5. سجل 3740 جنيها للطن.

أسمنت النصر 42.5. سجل 3610 جنيهات للطن.

أسمنت حلوان 42.5. سجل 3845 جنيها للطن.

أعلى وأقل أسعار الأسمنت اليوم

أظهرت بيانات أسعار الأسمنت أن المسلح بلس والكينج سجلا أعلى متوسط سعر بين المنتجات المدرجة عند 3850 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت التعمير 32.5 أقل متوسط سعر عند 3380 جنيها للطن.

ويعكس اختلاف الأسعار بين الشركات تنوع المنتجات والمواصفات المتاحة في السوق، مع أهمية مقارنة الأسعار قبل الشراء والتأكد من تكلفة النقل والتسليم.

أسعار الاسمنت

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

ترتبط أسعار الحديد والأسمنت بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية، أبرزها تكاليف المواد الخام والطاقة والإنتاج والنقل، وحجم المعروض في السوق، ومستويات الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العقارية.

كما قد تختلف الأسعار الفعلية التي يدفعها المستهلك عن المتوسطات المعلنة وفقا للمحافظة والموزع والكمية المطلوبة وتكاليف النقل وهوامش التداول. لذلك ينصح الراغبون في شراء مواد البناء بالتواصل مع الموردين للتأكد من السعر النهائي قبل إتمام عمليات الشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة في هذا التقرير تمثل متوسطات استرشادية وفقا للبيانات المتاحة بتاريخ الجمعة 9 أكتوبر 2026، وقد تختلف الأسعار لدى التجار ومنافذ البيع بحسب ظروف السوق ومكان التسليم.