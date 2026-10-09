قصفت القوات المسلحة الروسية الروسية خلال الأسبوع الماضي 14 سفينة شحن عسكرية وناقلة نفط تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي بيان لها ؛ ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة النطاق و7 ضربات خلال الأسبوع الماضي استهدفت منشآت صناعية دفاعية ومراكز خدمات لوجستية أوكرانية.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى نجاح قوات "الشمال " في قتل 1850 جنديا ومقتل أكثر من 3415 جنديا هلى يد قوات الوسط خلال الأسبوع الماضي.

فيما كبّدت قوات "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر أكثر من 1845 جنديا خلال الأسبوع الماضي. وقتلت قوات "دنيبر" 245 جندي أوكراني خلال الأسبوع الماضي.

كما نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 31 قنبلة جوية موجهة و9 صواريخ "هيمارس و17 صاروخا بعيد المدى "فلامينجو" و7389 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

كما تم تحرير 414 كلم مربعا (تشمل 20 بلدة) منذ بدء تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وأشارت الدفاع الروسية إلى القضاء على أكثر من 520 مسلحا منذ بدء تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف.