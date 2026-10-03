الجيش الروسي يستهدف مراكز لوجستية في كييف وسفينة شحن بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة استهداف مراكز الخدمات اللوجستية ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل، ومراكز الاتصالات والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات دون طيار".

وكشفت "الدفاع" الروسية، في البيان، الأهداف المستهدفة: وهي في مدينة كييف حيث تم استهداف الجسر الشمالي المتحرك فوق نهر دنيبر، والذي يُسهّل حركة القوات وإمدادات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة كييف تم استهداف مركز "جوستوميل" اللوجستي، حيث تُخزَّن الإمدادات المُخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تمً استهداف سفينة شحن جافة أثناء عبورها شمال غرب البحر الأسود، كانت تُحمّل شحنة ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

يشار إلى أن القوات الروسية تستهدف بشكل يومي، ردًا على الهجمات الأوكرانية ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والموانئ وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.

من جهة أخرى، أفاد مركز الاستجابة الإقليمي في مقاطعة بيلجورود الروسية، بإصابة طفل يبلغ من العمر عامين جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على المقاطعة.

وقال المركز في منشور على منصة "ماكس" الروسية: "في بلدة توماروفكا بمنطقة ياكوفليفسكي، أصيب طفل يبلغ من العمر عامين في عينه، كما أصيب بجروح شظية في الأنسجة الرخوة بالوجه جراء انفجار طائرة مسيرة. ونُقل إلى المستشفى السريري الإقليمي للأطفال".

وأضاف المركز أن الهجوم أدى أيضًا إلى تضرر زجاج وأسقف منشأتين اجتماعيتين.