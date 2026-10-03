شروط وضوابط جديدة.. من يحق له الحصول على بعثة أو منحة دراسية؟

حدد القانون ضوابط واضحة للحصول على البعثات والمنح الدراسية.

واشترط القانون توافر عدد من المعايير في المتقدمين لضمان اختيار المستوفين للشروط، من بينها الجنسية المصرية، وحسن السمعة.

كما وضع القانون عقوبة للمتخلف عن البعثة أو المنحة أو المؤجل لإجراءاتها دون عذر مقبول، تصل إلى الحرمان من الترشح لأي بعثة أو منحة لمدة 3 سنوات.

شروط الحصول على البعثات

نصت المادة 9 من القانون على أنه يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الآتية:

- أن يكون مصرى الجنسية.

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

-أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

-ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته.

-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

-ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

-الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

وطبقا للقانون، فإنه علي كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.