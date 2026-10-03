أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الشمال" الروسية تمكنت من السيطرة على بلدةنوفايا كازاشيا في مقاطعة خاركوف

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: إن قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بنحو 240 عسكريا، فيما سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكريا.

وأضافت أن وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 195 عسكريا.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 قنابل جوية موجهة و680 طائرة بدون طيار.

من جهة أخرى، أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا هيكل خاضع للسيطرة الخارجية بالكامل، حيث يتم تمويل 90% من العمليات الجارية فيها من قبل الغرب.

وقال ميروشنيك - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "أوكرانيا عبارة عن هيكل خاضع لسيطرة خارجية بالكامل، وهي تشكيل شبه دولي. صرح رئيس الوزراء الأوكراني (سيرجي كوريتسكي) مؤخرًا بأن تكلفة الحرب تبلغ 155 مليار دولار. وهذا يعادل ثلاثة أرباع أو أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، ما يعني أنها عاجزة تمامًا عن تحمل مثل هذه التكلفة. 90% من هذه التكاليف ممولة من الخارج".

وأضاف أن من يدفع ثمن هذه القصة بأكملها هو من يسيطر على العمليات الحقيقية التي يجري تنفيذها في أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، سيرجي كوريتسكي، أن الحكومة انتقلت إلى نظام تقشف صارم للغاية؛ ورغم ذلك، اعتبر أن هذا الإجراء غير كافٍ، مشدداً على الأهمية القصوى لحصول أوكرانيا على أموال من الشركاء الدوليين. ووفقاً له، فإن التمويل الغربي يعتمد بشكل مباشر على الالتزامات التي تعهدت بها أوكرانيا.