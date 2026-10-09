الحزن يخيم على نجوع الصوامعة بسوهاج.. وفاة طالب بكلية التمريض في حادث قطار بمحطة رمسيس

خيم الحزن على أهالي نجوع الصوامعة بمحافظة سوهاج، عقب نبأ وفاة حجاج محمد عفيفي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التمريض بجامعة سوهاج؛ إثر تعرضه لحادث قطار بمحطة رمسيس في القاهرة، في واقعة أليمة تركت حالة من الصدمة والحزن بين أفراد أسرته وأقاربه وأبناء منطقته.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفقيد وأقاربه، عقب تلقيهم نبأ الوفاة، خاصة أن الراحل كان لا يزال في مقتبل العمر، ويواصل دراسته الجامعية بكلية التمريض، وسط آمال وطموحات في استكمال مشواره التعليمي وبناء مستقبله.

ماذا حدث؟

وأكد الأهالي أن الحادث وقع بمحطة رمسيس في القاهرة، وأن الأسرة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الجثمان، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نقله وترتيبات الدفن في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

كما أن الإجراءات لا تزال جارية في القاهرة، فيما تنتظر الأسرة الانتهاء منها حتى يتسنى لها استلام الجثمان وتحديد موعد نقله، وسط حالة من الترقب والحزن التي تسيطر على أفراد العائلة، في انتظار عودة الفقيد إلى مسقط رأسه لوداعه الأخير.

وتحول نبأ وفاة الطالب الشاب إلى حالة من الحزن بين محيطه العائلي وأبناء نجوع الصوامعة، الذين خيّم عليهم الأسى عقب تداول خبر رحيله في هذا العمر المبكر، بينما تواصل الأسرة متابعة الإجراءات الرسمية اللازمة لإنهاء ترتيبات استلام الجثمان والدفن.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل ترتيبات نقل الجثمان وموعد الدفن عقب الانتهاء من الإجراءات الجارية بالقاهرة، وسط دعوات بأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.