مأساة في جرجا.. مصرع سيدة سبعينية سقطت من الطابق الثالث بمنزلها في سوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية بندار التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، عقب وفاة سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل منزلها، في واقعة مؤلمة استدعت انتقال الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بسقوط سيدة مسنة من الطابق الثالث بمنزلها في قرية بندار بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ملابسات الواقعة.

وعقب الحادث، تم نقل السيدة إلى مستشفى جرجا العام، لمحاولة التعامل مع حالتها، إلا أنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرة بما تعرضت له إثر السقوط، لتتحول الواقعة إلى مأساة خيّمت بظلالها على محيط أسرتها وأقاربها.

وتم إيداع جثمان السيدة داخل مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية اتخاذ الخطوات المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، والتأكد من كيفية سقوط السيدة من الطابق الثالث داخل منزلها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات.