رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لشاب تعرض لحادث عنيف

بإستخدام الميكروسكوب الجراحي، أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، بمشاركة الفريق الطبي المصاحب، جراحة دقيقة لشاب تعرض لحادث عنيف، أسفر عن إصابة خطيرة بالضفيرة العصبية وكسر مضاعف بالطرف المصاب.

ماذا حدث؟

وقال النعماني انه تم استخدام الميكروسكوب الجراحي لإجراء هذه العملية الدقيقة لإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة وإصلاح الأنسجة المصابة، واستعادة وظائف الطرف المصاب وتحسين قدرة المريض على ممارسة حياته بصورة أفضل.

واضاف النعماني ان وحده الجراحات الميكروسكوبية تضم كوكبه من الكوادر المتخصصة في الجراحات الدقيقة والميكروسكوبية، بما يتيح التعامل مع الحالات والإصابات المعقدة وفق أحدث الأساليب الجراحية.