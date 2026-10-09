قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مركز التدريب الإقليمي للري يحصل على شهادة الجودة الدولية «الأيزو 9001»
لخدمة الدلتا الجديدة.. «مستقبل مصر» ينفذ شبكة كهرباء بطول 19 ألف كيلومتر
إنهيار مبنى سكني في تركيا ومصرع 5 أشخاص
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر
ردا على الشمالية.. كوريا الجنوبية تطلق أول اختبار لصاروخ فرط صوتي
حريق في مصنع شنط بلاستيك بالعاشر من رمضان
مداهمة واشتباكات في بني هلال بسوهاج.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 45 قطعة سلاح و2 كيلو شابو وحشيش
بائع خضار يرمي بضاعته على الأرض بعد إزالة فرشته في مشهد يثير التفاعل
ممداني يطالب ترامب بسحب إدارة الهجرة والجمارك من نيويورك
من الشائعات إلى أزمات الميراث.. سحر الإبراشي تكشف الوجه الآخر لمعاناة الأرامل
إياتا يرصد أضعف أداء إقليمي لشركات الطيران بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم في سوهاج.. افتتاح 4 مساجد جديدة ومجددة في جهينة ودار السلام وجرجا وطهطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تستقبل 4 مساجد بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، المصلين في ثوب جديد، ما بين إنشاء وبناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، بالتزامن مع افتتاح 30 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وتتنوع الافتتاحات بين مراكز المحافظة، لتشمل أعمالًا تستهدف تطوير المساجد القائمة وإنشاء بيوت جديدة للعبادة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للمصلين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المساجد.

قائمة مساجد اليوم

وتضم قائمة المساجد المقرر افتتاحها بمركز جهينة مسجد الشيخ خضر بقرية الطليحات، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما يشهد مركز دار السلام افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية أولاد سالم بحري، ضمن أعمال الإنشاء والبناء الجديدة.

وفي مركز جرجا، يأتي افتتاح مسجد المعز بقرية الجزيرة الواسطى بعد إنشائه وبنائه، بينما تشهد مدينة طهطا افتتاح مسجد الشيخ عواجة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار المساجد، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إحلال وتجديد القائم منها، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير للحفاظ على بيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين.

293 مسجدًا منذ يوليو الماضي

وعلى مستوى الجمهورية، أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 30 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026، بواقع 3 مساجد إنشاء جديد، و15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا ضمن أعمال الصيانة والتطوير.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع إجمالي المساجد التي افتُتحت منذ بداية يوليو 2026 حتى الآن إلى 293 مسجدًا، منها 196 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و97 مسجدًا للصيانة والتطوير.

كما بلغ إجمالي المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو 2014 حتى الآن 14 ألفًا و972 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 29 مليارًا و235 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المساجد وإعمار بيوت الله على مستوى الجمهورية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج مسجد مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر 2026.. أمطار ورياح وحرارة

طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة

يد الأهلي

رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو ويحجزون بطاقة نصف نهائي إفريقيا

يسرا

مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

ترشيحاتنا

سر اختيار أغنية «فيها حاجة حلوة» لاستقبال السيسي في كوريا

لماذا غنى 30 طفلًا كوريًا أغنية «فيها حاجة حلوة» للرئيس السيسي؟

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد