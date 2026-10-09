اليوم في سوهاج.. افتتاح 4 مساجد جديدة ومجددة في جهينة ودار السلام وجرجا وطهطا

تستقبل 4 مساجد بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، المصلين في ثوب جديد، ما بين إنشاء وبناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، بالتزامن مع افتتاح 30 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وتتنوع الافتتاحات بين مراكز المحافظة، لتشمل أعمالًا تستهدف تطوير المساجد القائمة وإنشاء بيوت جديدة للعبادة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للمصلين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المساجد.

قائمة مساجد اليوم

وتضم قائمة المساجد المقرر افتتاحها بمركز جهينة مسجد الشيخ خضر بقرية الطليحات، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما يشهد مركز دار السلام افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية أولاد سالم بحري، ضمن أعمال الإنشاء والبناء الجديدة.

وفي مركز جرجا، يأتي افتتاح مسجد المعز بقرية الجزيرة الواسطى بعد إنشائه وبنائه، بينما تشهد مدينة طهطا افتتاح مسجد الشيخ عواجة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار المساجد، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إحلال وتجديد القائم منها، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير للحفاظ على بيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين.

293 مسجدًا منذ يوليو الماضي

وعلى مستوى الجمهورية، أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 30 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026، بواقع 3 مساجد إنشاء جديد، و15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا ضمن أعمال الصيانة والتطوير.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع إجمالي المساجد التي افتُتحت منذ بداية يوليو 2026 حتى الآن إلى 293 مسجدًا، منها 196 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و97 مسجدًا للصيانة والتطوير.

كما بلغ إجمالي المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو 2014 حتى الآن 14 ألفًا و972 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 29 مليارًا و235 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المساجد وإعمار بيوت الله على مستوى الجمهورية.