قواعد القبول بكليات الطب.. 10 بنود بجدول أعمال عمومية نقابة الأطباء

بدأت في العاشرة صباح اليوم، عملية تسجيل الحضور في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، بدار الحكمة 42 شارع قصر العيني بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة مناقشة عدد من الموضوعات هي:

1. تقرير الأمين العام.

2. تقرير أمين الصندوق.

3. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

4. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

5. مناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

6. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

7. اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.

8. مناقشة تعديل بنود لائحة آداب المهنة الخاصة بالظهور الإعلامي للأطباء.

9. مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر.

10. ما يستجد من أعمال.