منح القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026

منحت لجنة جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي.

وقالت لجنة جائزة نوبل في بيان: منح بيلاي الجائزة جاء تقديرا لجهودها الدؤوبة طوال مسيرتها المهنية في تعزيز السلام وتوطيد القانون الدولي ومحاربة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الأكاديمية السويدية، عن فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب لعام 2026، تقديراً لـ"أعمالها الجريئة والمبتكرة التي خلقت أشكالاً جديدة للأدب المعاصر من خلال حوار مَرِح مع التقاليد الكلاسيكية".

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُمنح منذ عام 1901 بموجب وصية رجل الأعمال السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار.