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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منح جائزة نوبل في الطب مشاركة للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغمان وجورج ناغل

جائزة نوبل
جائزة نوبل
أ ش أ

 منحت الأكاديمية المسئولة عن جائزة نوبل في الطب جائزة هذا العام بشكل مشترك لكل من الأمريكي كارل دايسروث، والألمانيين بيتر هيغمان وجورج ناغل، وذلك تقديرا لأعمالهم في مجال "علم البصريات الوراثي" (optogenetics).

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية تعد أسلوبا ثوريا في علم الأعصاب يتيح التحكم في نشاط خلايا عصبية محددة باستخدام نبضات ضوئية.

وجاء تكريم هؤلاء العلماء الثلاثة تقديرا لـ"اكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم تنشيطها بالضوء وعلم البصريات الوراثي".

وأعلنت لجنة نوبل، التي اجتمعت في مدينة ستوكهولم بالسويد، أن هذه التقنية تتيح فهم كيفية تشكيل الخلايا العصبية للذكريات والعواطف والسلوكيات داخل الدماغ.

يذكر أن الفائزين بجائزة الطب يتم اختيارهم من قبل "جمعية نوبل" في معهد "كارولينسكا" بالسويد، يحصلون على مكافأة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية (2ر1 مليون دولار)، وهو مبلغ يتم تقاسمه في حال وجود أكثر من فائز.

جائزة نوبل الطب الأمريكي الألمانيين

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