قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع قياسي في أسعار الموبايلات .. شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادة
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي
حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: موسم جوائز نوبل لعام 2026 تبدأ بجائزة الطب مع الاحتفاظ بأسماء المرشحين في طي الكتمان

نوبل
نوبل
أ ش أ

 ينطلق موسم جوائز نوبل لعام 2026 بالإعلان عن جائزة الطب أو علم وظائف الأعضاء في معهد "كارولينسكا" في مدينة إستوكهولم بالسويد حيث من المقرر الإعلان اليوم الإثنين عن اسم أول الفائزين بجوائز نوبل لهذا الموسم.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الإثنين/ في تقرير لها أن أسماء المرشحين لهذه الجائزة تظل في طي الكتمان وتحتفظ لجنة نوبل بتفاصيلها سرية تماما حتى موعد الإعلان، الذي لن يتم قبل الساعة 11:10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).
وستعقب جائزة الطب -التي تعلن اليوم الاثنين- جائزة الفيزياء غدا /الثلاثاء/ وجائزة الكيمياء بعد غد الأربعاء وجائزة الأدب الخميس المقبل.
وبعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام الجمعة القادمة سيتم الإعلان عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (تخليدا لذكرى ألفريد نوبل) الاثنين المقبل.
وتبلغ قيمة الجائزة هذا العام 12 مليون كرونة سويدية (أي ما يعادل نحو 09ر1 مليون يورو)، سواء منحت لشخص واحد أو لمجموعة صغيرة من الفائزين أو لمنظمة.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في 10 ديسمبر المقبل، وهو ذكرى وفاة "ألفريد نوبل" - الصناعي السويدي الثري ومخترع الديناميت - الذي كان وراء تأسيس هذه الجوائز؛ والذي توفي عام 1896.
وكانت جائزة العام الماضي قد منحت مناصفة بين عالمين مقيمين في الولايات المتحدة - وهما "ماري إي. برونكو" و"فريد ​​رامسدل" - ونظيرهما الياباني "شيمون ساكاغوتشي"، وذلك تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بـ "التحمل المناعي المحيطي الذي يمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الجسم"، حسبما ذكر المعهد في بيان له.
واعتبر الخبراء أن هذه الأعمال جوهرية لفهم أمراض المناعة الذاتية، مثل السكري من النوع الأول والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة.
يذكر أن هذه الجائزة منحت 116 مرة لـ 232 فائزا في الفترة ما بين عامي 1901 و2025.

جوائز نوبل جائزة الطب علم وظائف الأعضاء معهد كارولينسكا الكتمان موعد الإعلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط

خلافات الجيرة.. السجن المشدد 5 سنوات لـ صاحب محل طيور أصاب شقيقين في مشاجرة بأسيوط

هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط

السجن المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش بأسيوط

بيومي فؤاد

3 نوفمبر| تأجيل استئناف بيومي فؤاد على حكم دفع أجر مسكن لطليقته للنطق بالحكم

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد