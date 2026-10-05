يورونيوز: موسم جوائز نوبل لعام 2026 تبدأ بجائزة الطب مع الاحتفاظ بأسماء المرشحين في طي الكتمان

ينطلق موسم جوائز نوبل لعام 2026 بالإعلان عن جائزة الطب أو علم وظائف الأعضاء في معهد "كارولينسكا" في مدينة إستوكهولم بالسويد حيث من المقرر الإعلان اليوم الإثنين عن اسم أول الفائزين بجوائز نوبل لهذا الموسم.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الإثنين/ في تقرير لها أن أسماء المرشحين لهذه الجائزة تظل في طي الكتمان وتحتفظ لجنة نوبل بتفاصيلها سرية تماما حتى موعد الإعلان، الذي لن يتم قبل الساعة 11:10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).

وستعقب جائزة الطب -التي تعلن اليوم الاثنين- جائزة الفيزياء غدا /الثلاثاء/ وجائزة الكيمياء بعد غد الأربعاء وجائزة الأدب الخميس المقبل.

وبعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام الجمعة القادمة سيتم الإعلان عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (تخليدا لذكرى ألفريد نوبل) الاثنين المقبل.

وتبلغ قيمة الجائزة هذا العام 12 مليون كرونة سويدية (أي ما يعادل نحو 09ر1 مليون يورو)، سواء منحت لشخص واحد أو لمجموعة صغيرة من الفائزين أو لمنظمة.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في 10 ديسمبر المقبل، وهو ذكرى وفاة "ألفريد نوبل" - الصناعي السويدي الثري ومخترع الديناميت - الذي كان وراء تأسيس هذه الجوائز؛ والذي توفي عام 1896.

وكانت جائزة العام الماضي قد منحت مناصفة بين عالمين مقيمين في الولايات المتحدة - وهما "ماري إي. برونكو" و"فريد ​​رامسدل" - ونظيرهما الياباني "شيمون ساكاغوتشي"، وذلك تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بـ "التحمل المناعي المحيطي الذي يمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الجسم"، حسبما ذكر المعهد في بيان له.

واعتبر الخبراء أن هذه الأعمال جوهرية لفهم أمراض المناعة الذاتية، مثل السكري من النوع الأول والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة.

يذكر أن هذه الجائزة منحت 116 مرة لـ 232 فائزا في الفترة ما بين عامي 1901 و2025.