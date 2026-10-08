فوز الأديبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في مجال الأدب

أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم /الخميس/ فوز الشاعرة والأديبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في مجال الأدب لعام 2026.

وفازت كارسون بالجائزة عن مجمل أعمالها الجريئة والمبتكرة التي خلقت أشكالا جديدة للأدب المعاصر في حوار مرح مع التقاليد الكلاسيكية، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" الإخبارية.

وتشتهر كارسون صاحبة الـ (76 عاما) بأسلوبها الأدبي الهجين الذي يجمع بين الشعر والنثر، وكذلك بين القصص المعاصرة والأساطير القديمة.

ومن أبرز أعمال كارسون روايتها الأولى «إيروس: الحلو والمر» الصادرة عام 1986، والتي تتناول متعة الرغبة وألمها في الأدب اليوناني القديم، وكتابها الصادر عام 1998 «السيرة الذاتية للون الأحمر: رواية في أبيات شعرية»، الذي غالبا ما يُنظر إليه باعتباره أبرز أعمالها، إلى جانب «جمال الزوج: مقال خيالي في 29 رقصة تانجو» الصادر عام 2001، و«نورما جين بيكر طروادة» الصادر عام 2019، الذي يقارن بين مارلين مونرو وهيلين طروادة.. وكان أحدث أعمالها «نورما الخاطئة»، الذي صدر عام 2024.

وبفوزها بالجائزة، تصبح كارسون المرأة التاسعة عشرة التي تحصد جائزة نوبل للآداب، بعد فائزات حديثات من بينهن الكورية الجنوبية هان كانج عام 2024، والفرنسية آني إرنو عام 2022، والأمريكية لويز جلوك عام 2020.

ومن المقرر أن تحصل كارسون على 12 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.2 مليون دولار) إلى جانب الجائزة المرموقة.

وتعد جائزة الأدب رابع جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء، فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة السلام غدا /الجمعة/، والإعلان عن الفائز بالجائزة في مجال علوم الاقتصاد يوم الاثنين المقبل.. وسيتم تسليم الجوائز في احتفالية تقام في استكهولم بالسويد في العاشر من ديسمبر القادم الذي يوافق ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل عام 1896.