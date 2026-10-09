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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم استثنائي.. حسين الشحات يواصل التألق مع الأهلي ويحقق انجازا تهديفيا لافتا

حسين الشحات
حسين الشحات
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن رقم مميز حققه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما وصل إلى 145 مساهمة تهديفية بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص وحصري.. حسين الشحات يتوهج مع الأهلي.. وصل إلى 145 مساهمة تهديفية بالقميص الأحمر في كل البطولات».

ويعكس هذا الرقم إجمالي المساهمات التهديفية التي حققها حسين الشحات مع الأهلي، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الأهداف لزملائه، في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص الفريق الأحمر.


تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفريقين، بعدما أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر القمة، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تنقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم بثًا مباشرًا للمواجهة، إلى جانب استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتحليل أحداث المباراة.

الأهلي والزمالك يخوضان بروفة أخيرة قبل القمة


ويخوض الأهلي والزمالك القمة المرتقبة بعد خوض مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد

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