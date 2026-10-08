أضا: حسين الشحات وعمر سيد معوض من مكاسب الأهلي أمام بترول أسيوط

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن فوز الأهلي على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في كأس عاصمة مصر، لا يقاس بالنتيجة فقط، مشيرًا إلى أن الفريق خرج بعدة مكاسب قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "الأهلي حقق استفادة كبيرة من المباراة، خاصة بعد تألق عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم سفيان بن جديدة، الذي كان من أبرز مكاسب الأهلي، بعدما ظهر بصورة تؤكد قدرته على مساعدة زملائه".

وأضاف أضا، أن حسين الشحات كان من أبرز مكاسب الأهلي، بعدما ظهر بصورة تؤكد قدرته على مساعدة زملائه، مشيرًا إلى أن اللاعب يتسم بصفة إنكار الذات، ويحرص على صناعة الفرص لزملائه لتسجيل أهداف ، مثلما فعل سابقًا مع إمام عاشور.

وأوضح أضا، أن الشحات يساهم في تجهيز زملائه نفسيًا وفنيًا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن ظهوره بهذا الشكل قد يكون له دور في رفع مستوى اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك.

وتابع أضا: "حسين الشحات قلبه أبيض وبيحب الخير لكل الناس، علشان كده ربنا بيكرمه وبيسجل أهداف."

وأشار أضا إلى أن الأهلي خرج أيضًا بمكسب مهم من خلال عمر سيد معوض، بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدف، مؤكدًا أن اللاعب ابن من أبناء النادي ويسير بشكل جيد مع الفريق.

وأتم أضا أن خماسية بترول أسيوط منحت الأهلي أكثر من مكسب، وليس مجرد الفوز بنتيجة كبيرة، خاصة مع تألق عدد من اللاعبين وظهور مؤشرات إيجابية قبل مباراة القمة.