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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة تحذر من انتشار الكلاب الضالة: شكاوى متزايدة ومخاوف على الأطفال

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
رحمة سمير

حذرت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، من تزايد انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، مؤكدة أن الظاهرة أصبحت مصدر قلق وخوف لكثير من المواطنين، في ظل تعرض بعض الأشخاص، بينهم أطفال، لحوادث عض وهجوم أثناء السير، خاصة بالقرب من المناطق السكنية والمدارس.

وقالت أميرة فؤاد، خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس»، إنها تقدمت بسؤال برلماني بشأن انتشار الكلاب الضالة، مشيرة إلى تزايد شكاوى المواطنين من وجود تجمعات للكلاب في محيط المناطق السكنية والمدارس، وما تسببه من مخاوف تتعلق بسلامة المارة.

انتشار الكلاب الضالة

مخاوف من هجمات الكلاب الضالة في الشوارع

وأوضحت النائبة أن الخوف من الكلاب الضالة لم يعد مقتصرًا على فئة معينة، بل امتد إلى مواطنين اعتادوا الخروج والتنزه، وأصبح بعضهم يواجه صعوبة في السير بحرية خشية التعرض لهجوم.

وأضافت أن الوضع، بحسب ما رصدته، اختلف عما كان عليه في السابق، مشيرة إلى أن بعض الكلاب أصبحت أكثر عدوانية، وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين على أنفسهم وأطفالهم.

انتشار الكلاب الضالة

سؤال برلماني للمطالبة بالتدخل

وأكدت أميرة فؤاد أن استمرار الظاهرة يستدعي التدخل والعمل على إيجاد حلول تحد من انتشار الكلاب الضالة وتحمي المواطنين، قائلة: «أنا ببقى ماشية أو الطفل ماشي الكلاب تعضه».

وأشارت إلى تلقيها العديد من مطالبات المواطنين بضرورة التعامل مع المشكلة، مشددة على أهمية وضع آلية واضحة لمواجهتها، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تشهد انتشارًا كبيرًا للكلاب بالقرب من المدارس والمناطق السكنية.

انتشار الكلاب الضالة

دعوات إلى آلية واضحة لحماية المواطنين

واختتمت النائبة بالتأكيد على ضرورة التعامل مع شكاوى المواطنين ووضع حلول عملية للحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة، بما يضمن سلامة المارة، خاصة الأطفال، في محيط المدارس والتجمعات السكنية.

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