«بتعض الأطفال».. نائبة تحذر من ظاهرة الكلاب الضالة وتطالب بحل عاجل

حذرت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، من تزايد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.

وأكدت أن الأمر أصبح يمثل مصدر قلق وخوف للكثير من المواطنين، في ظل تعرض بعض الأشخاص، وبينهم أطفال، لحوادث عض وهجوم أثناء سيرهم.

أميرة فؤاد: الظاهرة أصبحت مرعبة

وقالت النائبة أميرة فؤاد، خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس»، إنها تقدمت بسؤال برلماني بشأن انتشار الكلاب الضالة، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين من الظاهرة أصبحت متزايدة، خاصة مع وجود تجمعات من الكلاب بالقرب من المناطق السكنية والمدارس.

وأوضحت أن حالة الخوف لم تعد مقتصرة على فئة معينة، لافتة إلى أن المواطنين الذين اعتادوا الخروج والتنزه أصبحوا يواجهون صعوبة في السير بحرية بسبب الخشية من التعرض لهجوم من الكلاب.

الكلاب أصبحت أكثر عدوانية

وأضافت أن الوضع اختلف عما كان عليه في السابق، مشيرة إلى أن بعض الكلاب أصبحت أكثر عدوانية، وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين على أنفسهم وأطفالهم.

التدخل والعمل على إيجاد حلول

وتابعت النائبة: «أنا ببقى ماشية أو الطفل ماشي الكلاب تعضه»، مؤكدة أن استمرار الظاهرة يستدعي التدخل والعمل على إيجاد حلول للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين.

وأشارت أميرة فؤاد إلى أنها تلقت العديد من مطالبات المواطنين بضرورة التعامل مع المشكلة، مؤكدة أهمية وضع آلية واضحة لمواجهة الظاهرة، خاصة في المناطق التي تشهد انتشارًا كبيرًا للكلاب بالقرب من المدارس والمناطق السكنية.