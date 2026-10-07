قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيقات مع صحفيي متصدقش.. اعترافات بتسفيه دور مسؤولي ومؤسسات الدولة لإسقاطها
الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا
الشهيد الحي.. العقيد حلمي زكي لـ "صدى البلد": حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر خلال حرب أكتوبر
صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
النيابة: صفحة متصدقش يديرها قيادات الإرهابية الهاربة بهدف إسقاط الدولة
إخفاقان مؤلمان وفشلان لإسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال: نحيي ذكرى حرب أكتوبر 1973
فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم
هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل
مصر تتقدم بخالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية
إنشاء منطقة صناعية متكاملة.. الرئيس السيسي: فرص واعدة للشركات الكورية للاستثمار في مصر
اللواء محمد الغباري يكشف لـ "صدى البلد" أسرار الإعداد لحرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الخدمات البيطرية يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة.. 200 ألف جرعة لقاح مجانًا

الكلاب
الكلاب
رحمة سمير

تتصاعد الجهود لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة، في ظل التأكيد على أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا بين عدة جهات، إلى جانب تغيير بعض السلوكيات المجتمعية المرتبطة بالتخلص من القمامة.

الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومستشار وزير الزراعة، إن التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ليس مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، باعتبارها مشكلة مجتمعية عامة.

الكلاب الضالة

وأضاف، عبر قناة «الحياة»، أن للإعلام دورًا أساسيًا في مواجهة الظاهرة، إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وغيرها من الجهات المعنية.

التوعية وجمع القمامة

وأوضح أن دور الإعلام يشمل التوعية المجتمعية بضرورة القضاء على ظاهرة النباشين، وجمع القمامة، وتغيير سلوك المواطنين في التخلص منها، بما يسهم في الحد من أسباب انتشار الكلاب الضالة.

نقل الكلاب إلى الشيلتر المخصص وتوفير الرعاية اللازمة

200 ألف جرعة لقاح للسعار مجانًا

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الهيئة تعمل على توفير 200 ألف جرعة من لقاح السعار مجانًا، إلى جانب وجود 12 مركزًا للإيواء و14 سيارة مجهزة لدعم جهود العمل الميداني.

وأكد أن الهيئة ووزارة الزراعة تعملان على أرض الواقع للوقاية من مرض السعار والتعامل مع ملف الكلاب الضالة في جميع المحافظات.

خطة للتعامل مع الكلاب الخطرة

ولفت إلى أن التعامل مع بلاغات الكلاب الخطرة يتم وفقًا للتقييم البيطري، موضحًا أن هناك خطة متعددة المحاور تشمل الإمساك بالكلاب وفحصها وتحـصينها وتعقيمها ثم إطلاقها بشكل آمن، إلى جانب التعامل مع الحالات الخطرة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات اليومية بكافة الأحياء لجمع الكلاب الحرة وإيداعها بالشلاتر

سرعة الاستجابة للبلاغات

وأكد الدكتور حامد الأقنص دعم الهيئة لسرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الحالات والمناطق التي تحتاج إلى تدخل، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتعتمد خطة مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة على تكامل جهود الجهات المعنية، إلى جانب التوعية المجتمعية وتحسين التعامل مع القمامة، بالتوازي مع إجراءات التحصين والتعقيم والاستجابة للبلاغات والحالات التي تمثل خطورة على المواطنين.

رئيس الخدمات البيطرية الكلاب الكلاب الضالة والصحة القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

أكشاك القاهرة

بـ 50 ألف جنيه.. خطوات واشتراطات أكشاك القاهرة المرخصة

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

بالصور

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد