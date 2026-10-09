أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

تتصدر أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر اهتمامات المواطنين وأصحاب السيارات وقطاع النقل، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة وتأثيرها على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.



ويحرص المواطنون على معرفة أحدث أسعار الوقود المعلنة بمحطات التموين، بالتزامن مع ترقب أي قرارات جديدة بشأن مراجعة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي متابعة أسعار البنزين والسولار في ظل تأثر أسواق الطاقة بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة تحركات أسعار النفط الخام وتكاليف الإمدادات، إلى جانب انعكاسات هذه التطورات على قطاعات النقل والشحن والإنتاج، وتكتسب أي مستجدات تتعلق بأسعار الوقود أهمية خاصة نظرا لارتباطها بتكاليف تشغيل السيارات ووسائل النقل المختلفة.

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة في مصر

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 وفقا للأسعار الواردة في البيانات المتاحة، دون الإشارة إلى صدور قرار رسمي جديد بشأن تعديل الأسعار المطبقة حاليا، وجاءت أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي.

بنزين 95 سجل نحو 24 جنيها للتر.

بنزين 92 سجل نحو 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80 سجل نحو 20.75 جنيه للتر.

السولار سجل نحو 20.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات سجل نحو 13 جنيها للمتر المكعب.

وتعد هذه الأسعار من أبرز المؤشرات التي يتابعها أصحاب السيارات والمركبات، خاصة مع اختلاف معدلات استهلاك الوقود وفقا لنوع السيارة وطبيعة الاستخدام والمسافات المقطوعة يوميا.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار، في ظل انتشار تكهنات بشأن احتمالات تعديل أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، ولا ينبغي اعتبار الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرارات رسمية ما لم تصدر بشأنها إعلانات من الجهات المختصة.

وترتبط أي زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية بالقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، بعد مراجعة العوامل المؤثرة في التسعير وفقا للآليات المعمول بها، ولذلك فإن تحديد موعد الزيادة المقبلة أو نسبتها يظل أمرا غير محسوم ما لم يصدر إعلان رسمي واضح.

ويؤدي تداول معلومات غير مؤكدة بشأن أسعار الوقود إلى زيادة حالة الترقب لدى المواطنين، خصوصا أن أي تغيير في أسعار البنزين والسولار قد ينعكس على حسابات تشغيل السيارات وتكاليف نقل البضائع والخدمات.

أسعار البنزين والسولار

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

تستحوذ أسعار أسطوانات البوتاجاز أيضا على اهتمام الأسر المصرية وأصحاب الأنشطة التجارية التي تعتمد على الغاز في الاستخدامات اليومية، ووفقا للأسعار الواردة في البيانات المتاحة، جاءت أسعار الأسطوانات على النحو التالي.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام سجلت 275 جنيها.

أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجراما سجلت 550 جنيها.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز بصورة مستمرة، نظرا لاستخدامها على نطاق واسع في المنازل والأنشطة التجارية، وتأثير تكلفتها على المصروفات اليومية للأسر والمنشآت الصغيرة.

موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

لم يتضمن النص المتاح قرارا رسميا جديدا يحدد موعد زيادة أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، كما لا يمكن الجزم بموعد التحريك المقبل أو قيمته قبل إعلان الجهات المختصة عن نتائج المراجعة السعرية.

وتخضع أسعار المنتجات البترولية للمراجعة وفقا للآليات التي تعتمدها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع مراعاة مجموعة من المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة المحلية والعالمية.

ومن بين أبرز العوامل المؤثرة في مراجعة الأسعار تحركات أسعار النفط الخام عالميا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف استيراد المنتجات البترولية وتدبير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالإنتاج والتوزيع.

أسعار البنزين والسولار

تأثير أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود في مصر

تؤثر تحركات أسعار النفط العالمية في حسابات أسواق الطاقة، إذ تنعكس التغيرات في أسعار الخام على تكلفة توفير المنتجات البترولية، مع اختلاف التأثير وفقا لآليات التسعير والعوامل الاقتصادية الأخرى.

وتحظى أسعار خام برنت باهتمام واسع من جانب المتعاملين في سوق الطاقة، باعتباره أحد المؤشرات المرجعية لأسعار النفط عالميا، وأشار النص المتاح إلى وصول سعر الخام إلى نحو 105 دولارات للبرميل، إلا أن هذا المستوى يحتاج إلى التحقق من بيانات التداول المحدثة قبل اعتماده بوصفه السعر الحالي.

كما تلعب تحركات سعر صرف الدولار دورا في تحديد تكلفة استيراد الطاقة، في حين تؤثر تكاليف النقل والتوزيع وتطورات الطلب المحلي في حسابات سوق المنتجات البترولية.