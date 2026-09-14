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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، نفذت حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، استهدفت المخابز والأسواق والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، وأسفرت عن تحرير 121 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بعدد من مراكز المحافظة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية أسفرت عن تحرير 13 محضرًا، تضمنت ضبط محطة وقود لقيامها بالتصرف في 4500 لتر بنزين دون وجه حق، إلى جانب تحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأضاف المحافظ أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 108 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم توافر ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، فضلًا عن عدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة، وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع، مع التعامل بكل حزم مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام الأسواق وتوافر السلع ووصول الدعم إلى مستحقيه.

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