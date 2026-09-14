محافظ أسيوط يفاجئ مخابز بني مر للتأكد من جودة الخبز المدعم ويشدد على الالتزام بالوزن والمواصفات

فاجأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من المخابز البلدية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، للاطمئنان على جودة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقته للأوزان والمواصفات المقررة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافقه خلالها ناصر سالم، رئيس مركز ومدينة الفتح.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المخابز البلدية بشارع الجمعية بقرية بني مر، حيث تابع مراحل إنتاج الخبز المدعم، واطمأن على سلامة وجودة المنتج المقدم للمواطنين، كما أجرى عملية وزن عشوائية لعينات من الخبز البلدي، للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالوزن المقرر وجودة الرغيف، وعدم السماح بأي تلاعب أو مخالفة تمس حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تفقد اللواء محمد علوان مخبزًا بلديًا بمدخل قرية بني مر، لمتابعة انتظام منظومة صرف الخبز المدعم باستخدام البطاقات الإلكترونية، والتأكد من إصدار بون الصرف للمواطنين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم التموينية بصورة منتظمة. والتقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخبز ومستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بمنظومة الخبز.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، ومراجعة حصص الدقيق المنصرفة، ورصد أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو جودة المنتج أو منظومة الصرف، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقديم رغيف خبز جيد وآمن وبالجودة المطلوبة.