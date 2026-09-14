قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
موجة غضب في إسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعقد اجتماعا للرد على فيلم نازا
مرصد الأزهر يحذر: التنظيمات الإرهابية تستغل الألعاب والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اليوم في الثالثة ظهراً
مدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القومية
"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين
خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟.. القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه
تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟
ترقب لموعد اجتماع لجنة التسعير.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا
10 آلاف شاب من 190 دولة.. «مهرجان شباب العالم 2026» في يكاترينبورغ يجمع الثقافات من أجل السلام |خاص
من الخام إلى البنزين المستورد.. أسامة كمال يكشف أسرار تسعير الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ مخابز بني مر للتأكد من جودة الخبز المدعم ويشدد على الالتزام بالوزن والمواصفات

محافظ أسيوط يفاجئ مخابز بني مر للتأكد من جودة الخبز المدعم ويشدد على الالتزام بالوزن والمواصفات
محافظ أسيوط يفاجئ مخابز بني مر للتأكد من جودة الخبز المدعم ويشدد على الالتزام بالوزن والمواصفات
إيهاب عمر

فاجأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من المخابز البلدية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، للاطمئنان على جودة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقته للأوزان والمواصفات المقررة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافقه خلالها ناصر سالم، رئيس مركز ومدينة الفتح.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المخابز البلدية بشارع الجمعية بقرية بني مر، حيث تابع مراحل إنتاج الخبز المدعم، واطمأن على سلامة وجودة المنتج المقدم للمواطنين، كما أجرى عملية وزن عشوائية لعينات من الخبز البلدي، للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالوزن المقرر وجودة الرغيف، وعدم السماح بأي تلاعب أو مخالفة تمس حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تفقد اللواء محمد علوان مخبزًا بلديًا بمدخل قرية بني مر، لمتابعة انتظام منظومة صرف الخبز المدعم باستخدام البطاقات الإلكترونية، والتأكد من إصدار بون الصرف للمواطنين، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم التموينية بصورة منتظمة. والتقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخبز ومستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بمنظومة الخبز.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، ومراجعة حصص الدقيق المنصرفة، ورصد أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو جودة المنتج أو منظومة الصرف، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقديم رغيف خبز جيد وآمن وبالجودة المطلوبة.

أسيوط المخابز البلدية مركز الفتح الخبز المدعم إنتاج الخبز المدعم منظومة صرف الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

ترشيحاتنا

المطربة منة

وفاة شقيقتها وحلم.. أسرار تكشفها المطربة منة حول ابتعادها عن الفن

خطر التسونامي

تسونامي يضرب المتوسط… والتحذير قد يصل متأخرا

ترند الثمانينات

"فخ لجمع البيانات" .. تحذير من روابط ترند الثمانينات

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد