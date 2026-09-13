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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية بأبوتيج

حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية بأبوتيج لضمان تطبيق قانون العمل وحماية الأطفال من الأعمال الخطرة
حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية بأبوتيج لضمان تطبيق قانون العمل وحماية الأطفال من الأعمال الخطرة
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات التنفيذية المنظمة، مع التشديد على حماية الأطفال من العمل في المهن والأعمال الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وحفظ حقوق العمال.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، نفذت من خلال مكتب عمل أبوتيج حملة تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات التنفيذية المنفذة له، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد، وشملت الحملة مصنعًا للحلويات، ومصنعين لإنتاج الملابس والمفروشات، ومركزًا لصيانة الأجهزة الكهربائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون والتأكد من توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العمال.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر فورية لمخالفات تشغيل الأطفال، من بينها مخالفات القرار رقم 50 لسنة 2026 الخاص بالأعمال الخطرة للأطفال، فضلًا عن توجيه إنذارات للمنشآت المخالفة بشأن عقود العمل والالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة تصحيح المخالفات والالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت بمختلف القطاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق قانون العمل، وحماية حقوق العمال، ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة أو الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، بما يدعم بيئة العمل الآمنة ويعزز جهود الدولة في حماية العمال والنشء.

نفذ الحملة عادل ميخائيل، مدير مكتب عمل أبوتيج، بمشاركة صفاء ثروت وشيماء همام، مفتشي المكتب، في إطار جهود مديرية العمل بأسيوط للارتقاء بمنظومة التفتيش العمالي وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات التنفيذية.

أسيوط الحملات التفتيشية المنشآت الصناعية قانون العمل حماية الأطفال حقوق العمال مديرية العمل مكتب عمل أبوتيج

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