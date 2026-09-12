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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: امتحانات "منازل فوري" تدعم مشاركة طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية

امتحانات "منازل فوري" لطلاب الجامعات بمركز ديروط لدعم مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية
امتحانات "منازل فوري" لطلاب الجامعات بمركز ديروط لدعم مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم جهود الدولة في مواجهة الأمية، وتعزيز مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية "أنا متعلم مدى الحياة"، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال، مدير عام الفرع، نفذ امتحانات "منازل فوري" لطلاب الجامعات بمركز ديروط، بمقر مدرسة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي، وذلك في إطار توجيهات محمد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وحرصًا على تيسير مشاركة طلاب الجامعات في جهود محو الأمية، بالتعاون والتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية.

وجرت أعمال الامتحانات وسط أجواء من الانضباط والالتزام، مع توفير الأجواء المناسبة للدارسين وضمان انتظام العملية الامتحانية وسيرها بدقة وشفافية، بحضور ومتابعة فرغلي مسعود، مدير إدارة مركز ديروط، وسليم عطية، عضو لجنة تقييم الأداء، ومصطفى رجب، ومحمد محمود، ملاحظين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب.

وأضاف اللواء محمد علوان أن امتحانات "منازل فوري" تمثل إحدى الآليات المهمة لتشجيع طلاب الجامعات على المشاركة الإيجابية في المشروع القومي لمحو الأمية، وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة والجامعات والجهات التنفيذية للوصول إلى المستهدفين، ودعم جهود محو الأمية، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

أسيوط مواجهة الأمية طلاب الجامعات المشروع القومي لمحو الأمية المبادرة الرئاسية الهيئة العامة لتعليم الكبار

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