حودة بندق يحتفل بـ10 ملايين مشاهدة لـ«غبي»..ويكشف مفاجأة مع تامر عاشور

احتفل المطرب حودة بندق بوصول أغنيته «غبي» إلى 10 ملايين مشاهدة، بعد نحو 3 أشهر من طرحها، معربًا عن سعادته بالانتشار الذي حققته الأغنية والمردود الذي حصدته منذ طرحها.

وحرص حودة بندق على توجيه رسالة شكر إلى فريق العمل الذي شارك في خروج الأغنية للنور، وعلى رأسهم الملحن أدهم الجزار، والشاعر حسام سعيد، والموزع شادي ديفيد، ومهندس الصوت مصطفى رؤوف، إلى جانب العازفين المشاركين في العمل.

كما وجه الشكر للمخرج مارك سمير وفريق تصميم البوستر، مؤكدًا أن جمهوره كان له دور أساسي في نجاح الأغنية، وموجهًا لهم رسالة تقدير على دعمهم المستمر.

وفي سياق آخر، كشف حودة بندق عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بالفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة، ليكون التعاون الثاني بينهما.

وشارك حودة بندق جمهوره صورة جمعته بتامر عاشور، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنًا من خلالها عن التحضير للعمل الجديد



حودة بندق وتامر عاشور يستعدان لطرح دويتو غنائي جديد

وظهر حودة بندق برفقة تامر عاشور، في إطار التحضيرات الخاصة بالدويتو الغنائي المرتقب، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل الأغنية أو موعد طرحها بشكل رسمي.

وعلق حودة بندق على الصورة، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع تامر عاشور، وكتب: «أحلى يوم مع أحلى فنان وأخ في الدنيا، بحبك يا تيمووووو».

ويأتي التعاون بين حودة بندق وتامر عاشور ليجمع بين لونين غنائيين مختلفين، وسط حالة من الترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيل الدويتو الجديد، خاصة مع الشعبية التي يتمتع بها الثنائي.

ومن المنتظر أن يكشف الطرفان خلال الفترة المقبلة عن اسم الأغنية وتفاصيل طرحها، بالإضافة إلى موعد طرح الدويتو عبر منصات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي.