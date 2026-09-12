بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان فينيسيا

حرصت الفنانة كارولين عزمي على حضور مهرجان فينيسيا السينمائي المقام حتى يوم ١٢ سبتمبر الجاري، ولفتت كارولين الأنظار على ريد كاربت اليوم بفستان أسود اللون من توقيع عمران عثمان، ستايلست حسن عصام، ستايلست وميكب خديجة براهيمي.

ويعرض حاليا لكارولين عزمي فيلم محمود التاني، وحقق الفيلم ايرادات بلغت ٦٨ مليون جنيه، والفيلم يشارك في بطولته كل من أحمد غزي، احمد بحر، جنا أشقر، تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، والفيلم تدور احداثه في إطار كوميدي حول شابين كل واحد منهما من بيئة مختلفة، وتجبرهم الظروف ع تبديل حياتهم.

كما شاركت مؤخراً كارولين عزمي في بطولة مسرحية "الساحل الشرير" والتي عرضت على مدار موسم الصيف في الساحل الشمالي وحققت نجاح كبير والمسرحية من بطولة كل من أشرف عبد الباقي، أحمد عبد الوهاب، كريم عفيفي، إبرام سمير.

وعرض في رمضان الماضي لكارولين مسلسل "رأس الأفعى" وقدمت دور النقيب نورا سليمان، وشاركها في بطولة العمل كل من أمير كرارة،احمد غزي، ماجدة زكي، مراد مكرم ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.