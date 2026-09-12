هشام طلعت مصطفى: 10شركات عقارية كبرى حققت إيرادات 800 مليار جنيه

علق هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، على الأزمة العقارية للمتعثرين عن السداد، قائلا :"هذه الأرقام قليلة جدا للسوق العقاري".

وأضاف هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الـ 10 شركات العقارية الكبرى في مصر حققت إيرادات في 2026 ما لا يقل عن 800 مليار جنيه".

وتابع هشام طلعت مصطفى عبر برنامج برنامج الحكاية، أن :"لا يوجد تعثر في أكبر 10 شركات تطوير عقاري.. وهناك بعض الدخلاء على المهنة بالسنوات الأخيرة لا يتعدى بيع شركاتهم 1 أو 2% من حجم المبيعات.. وطبيعي يكون فيه تعثر بنسبة 2% في السوق".