محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم ويوجه بسرعة إنجاز ملفات المواطنين

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساحل سليم، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى سرعة التعامل مع طلباتهم وإنجاز ملفاتهم، في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير منظومة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء جهاز إداري عصري يعتمد على التحول الرقمي ويضع المواطن في مقدمة أولوياته.

وقد رافق المحافظ، خلال الجولة محمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، ومنار أحمد، مدير المركز التكنولوجي، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط صالات استقبال المواطنين وشبابيك تقديم الخدمات، واطلع على آليات تسجيل وفحص الطلبات ومراحل التعامل معها حتى الانتهاء منها، واستمع إلى شرح من مدير المركز حول الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منظومة التحول الرقمي، والتي تشمل ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، واستخراج التراخيص، وخدمات التنظيم والمرافق، والطلبات الجماهيرية وغيرها من الخدمات الحكومية.

كما حرص على الاستماع مباشرة إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز، للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات ومدى سهولة الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات، موجهًا بسرعة بحث أي معوقات تواجههم والعمل على تذليلها، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة في إطار القانون، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة بسهولة ويسر.

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة اليومية لمعدلات الأداء داخل المركز، ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر، مع الالتزام بالانضباط وانتظام العمل وحسن استقبال المواطنين، وسرعة فحص الطلبات وإنجاز الملفات والرد عليها في المواعيد المقررة، مؤكدًا ضرورة تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار جولاته الميدانية لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ورصد أي معوقات أو أوجه قصور والعمل على معالجتها، بما يضمن تقديم خدمة حكومية سريعة وميسرة للمواطنين، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.