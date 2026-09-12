بتكلفة 850 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد، بتكلفة إجمالية تبلغ 850 مليون جنيه، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، الذي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مركز ساحل سليم وقراه والمناطق المجاورة، في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد إبراهيم عفيفي، استشاري وزارة الصحة – مكتب العفيفي للاستشارات الهندسية، ومهندسي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ التي تجاوزت 70%، واطلع على أعمال توصيل المرافق والتشطيبات الداخلية، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع حول الموقف التنفيذي ومراحل العمل. وأوضح أن المستشفى يقام على مساحة 6666 مترًا مربعًا، ومن المقرر أن يضم مبنى طبيًا حديثًا مكونًا من دور أرضي و6 طوابق، بطاقة استيعابية تصل إلى 115 سريرًا، منها 70 سرير إقامة، و23 سريرًا للرعاية المركزة، و22 حضانة، فضلا عن العيادات الخارجية، إلى جانب أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، والنساء والتوليد، والرعاية المركزة، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، ومركز تجميع البلازما، فضلًا عن 20 جهازًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى الصيدليات ومخازن الأدوية، وقسم التعقيم المركزي، وسكن الأطباء، وثلاجة حفظ الموتى، ومدرسة للتمريض، بما يجعله صرحًا طبيًا متكاملًا يدعم تقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية لأهالي المركز والقرى التابعة له.

وحرص محافظ أسيوط على لقاء المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل التنفيذ، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التشطيبات النهائية وتوصيل المرافق، وتلافي أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

وأعلن المحافظ تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الجهات المنفذة، للانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استهداف تسليم وتشغيل المستشفى قبل شهر أبريل 2027، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية بمركز ساحل سليم والمراكز والقرى المجاورة.

وأكد اللواء محمد علوان أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية بمختلف قرى ومراكز أسيوط، لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام الأطقم الطبية، بالتوازي مع تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.