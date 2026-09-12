قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 850 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد، بتكلفة إجمالية تبلغ 850 مليون جنيه، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، الذي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مركز ساحل سليم وقراه والمناطق المجاورة، في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد إبراهيم عفيفي، استشاري وزارة الصحة – مكتب العفيفي للاستشارات الهندسية، ومهندسي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ التي تجاوزت 70%، واطلع على أعمال توصيل المرافق والتشطيبات الداخلية، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع حول الموقف التنفيذي ومراحل العمل. وأوضح أن المستشفى يقام على مساحة 6666 مترًا مربعًا، ومن المقرر أن يضم مبنى طبيًا حديثًا مكونًا من دور أرضي و6 طوابق، بطاقة استيعابية تصل إلى 115 سريرًا، منها 70 سرير إقامة، و23 سريرًا للرعاية المركزة، و22 حضانة، فضلا عن العيادات الخارجية، إلى جانب أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، والنساء والتوليد، والرعاية المركزة، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، ومركز تجميع البلازما، فضلًا عن 20 جهازًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى الصيدليات ومخازن الأدوية، وقسم التعقيم المركزي، وسكن الأطباء، وثلاجة حفظ الموتى، ومدرسة للتمريض، بما يجعله صرحًا طبيًا متكاملًا يدعم تقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية لأهالي المركز والقرى التابعة له.

وحرص محافظ أسيوط على لقاء المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل التنفيذ، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التشطيبات النهائية وتوصيل المرافق، وتلافي أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز. 

وأعلن المحافظ تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الجهات المنفذة، للانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استهداف تسليم وتشغيل المستشفى قبل شهر أبريل 2027، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية بمركز ساحل سليم والمراكز والقرى المجاورة.

وأكد اللواء محمد علوان أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية بمختلف قرى ومراكز أسيوط، لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام الأطقم الطبية، بالتوازي مع تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط مستشفى ساحل سليم المركزي الخدمات الطبية التأمين الصحي الشامل أقسام الاستقبال والطوارئ النساء والتوليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

أبو ليمون: لا تهاون في مواجهة الإشغالات والتعديات

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات

مواقف السيارات

الغربية.. انتظام حركة النقل والمواقف وتكثيف المتابعة لخدمة الطلاب قي أول يوم دراسي

قافلة طبية بقنا

صحة قنا: الكشف على 608 مواطنين ضمن قافلة طبية بقرية أبودياب غرب

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد