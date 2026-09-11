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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة مياه بقرية نجع عبد الرسول

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بقرية نجع عبد الرسول ضمن “حياة كريمة
بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بقرية نجع عبد الرسول ضمن “حياة كريمة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، لافتًا إلى أن بدء أعمال الجسات بموقع محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بقرية نجع عبد الرسول يمثل إحدى الخطوات التنفيذية المهمة تمهيدًا للبدء في أعمال إنشاء المشروع، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات البنية الأساسية والارتقاء بقطاع مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تابعت بدء أعمال الجسات الخاصة بالموقع المخصص لإنشاء محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بقرية نجع عبد الرسول، التابعة للوحدة المحلية لقرية نجع سبع، بحضور صباح محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية نجع سبع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمتابعة المحاسبة أمل جميل، مدير عام الإعلام والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، وذلك للوقوف على سير الأعمال بالموقع والتنسيق بين الجهات المعنية لدعم خطوات التنفيذ.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ 8 أفدنة، بطول 180 متر وعرض 300 متر، حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعمال الجسات والدراسات والاختبارات الفنية اللازمة للموقع، باعتبارها مرحلة أساسية للتعرف على طبيعة التربة والخصائص الفنية للموقع، وتحديد الأسس الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المعايير والمواصفات المعتمدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إنشاء المحطة يأتي في إطار جهود الدولة لتدعيم ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين مستوى الإمداد المائي للمناطق المستفيدة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم للجهات المنفذة، وتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات "حياة كريمة" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وشركات المرافق والجهات المنفذة، لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والمستهدفات المحددة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأهمية خاصة ضمن خطط التنمية بالمحافظة، لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعم المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تذليل أي تحديات أمامها، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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