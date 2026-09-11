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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود .. ومحافظ أسيوط: ضبط طلمبة رصيف لتجميعها والتصرف في 322 ألفًا و800 لتر سولار

ضبط طلمبة رصيف لتجميعها والتصرف في 322 ألفًا و800 لتر سولار بالمخالفة للقانون
ضبط طلمبة رصيف لتجميعها والتصرف في 322 ألفًا و800 لتر سولار بالمخالفة للقانون
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود ومنافذ تداول المنتجات البترولية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام عمليات تداول المواد البترولية ووصولها إلى مستحقيها، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو تجميعها وإعادة التصرف فيها بطرق غير مشروعة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من ممارسات الاتجار غير القانوني.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، كثفت حملاتها الرقابية على محطات الوقود تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع إدارة تموين منفلوط، للتأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لتداول وصرف المنتجات البترولية، ورصد أي مخالفات أو ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب السلع المدعمة وحقوق المواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن إحدى الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط طلمبة رصيف قامت بتجميع والتصرف في كمية بلغت 322 ألفًا و800 لتر من السولار دون وجه حق، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم والعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب في المواد البترولية أو تجميعها والتصرف فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مديرية التموين وإداراتها بمختلف المراكز والأجهزة والجهات الرقابية المعنية لإحكام الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المنتجات البترولية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة على محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، مع مراجعة الأرصدة والكميات الواردة والمنصرفة، والتحقق من سلامة الإجراءات والدفاتر والسجلات المنظمة لعمليات التداول، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في إحكام السيطرة على حركة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات التموينية المنتجات البترولية تداول المواد البترولية التصرف

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