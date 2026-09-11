محافظ أسيوط: إزالة 53 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الجاري، وفق البرنامج الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة، وصون الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمختلف صور التعدي والبناء المخالف، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي ومخالفة، تضمنت 45 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للري والموارد المائية، إلى جانب إزالة 5 حالات متغيرات مكانية، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تتعامل بصورة فورية وحاسمة مع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها، لمنع استمرارها أو اتساع نطاقها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بتكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل مع المخالفات في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات التي تمت إزالتها، من خلال استمرار المتابعة والمرور على المواقع التي جرى التعامل معها.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية أساسية، باعتبارهما من أهم مقدرات الدولة وثرواتها، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي أو إقامة أعمال بناء بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن تنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 يعتمد على تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة ورفع معدلات الإنجاز واسترداد حقوق الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات المكبرة والمرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة يتم رصدها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها من خلال الخط الساخن للمحافظة 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، دعمًا لجهود الدولة في حماية الأراضي والتصدي للتعديات.