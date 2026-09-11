قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسلام يشجع على التفكير.. آيات وقصص تظهر الإبداع والابتكار في حل المشكلات
بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم
كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم
مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في تحطم حافلة سياحية هولندية في جبال الألب
هل سيتم تفعيل اتفاق مكة؟.. باكستان تبحث مع إيران هجمات الحوثيين ضد السعودية
بث مباشر.. القناة الأولى تنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة
بريطانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدة جهاز الاستخبارات الإيراني
أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور
نيوزويك: الرياض تواجه حملة متعددة الجبهات.. وخيارات صعبة بين التصعيد العسكري والمسار السياسي
القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار
بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 53 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الجاري، وفق البرنامج الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة، وصون الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمختلف صور التعدي والبناء المخالف، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي ومخالفة، تضمنت 45 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للري والموارد المائية، إلى جانب إزالة 5 حالات متغيرات مكانية، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تتعامل بصورة فورية وحاسمة مع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها، لمنع استمرارها أو اتساع نطاقها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بتكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل مع المخالفات في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات التي تمت إزالتها، من خلال استمرار المتابعة والمرور على المواقع التي جرى التعامل معها.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية أساسية، باعتبارهما من أهم مقدرات الدولة وثرواتها، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي أو إقامة أعمال بناء بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن تنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 يعتمد على تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة ورفع معدلات الإنجاز واسترداد حقوق الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات المكبرة والمرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة يتم رصدها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها من خلال الخط الساخن للمحافظة 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، دعمًا لجهود الدولة في حماية الأراضي والتصدي للتعديات.

أسيوط الموجة الـ30 لإزالة التعديات مخالفات البناء الرقعة الزراعية إزالة 53 حالة تعدي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

حسام عبدالمجيد

بعد إصابة عمرو الجزار.. الأهلي يلجأ لـ حسام عبد المجيد لتعزيز دفاعه في يناير

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 53 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محافظ الإسماعيلية

عاجل| تأجيل الدراسة بمدرسة الشهيد فتحي السماك بالإسماعيلية لمدة أسبوعين لاستكمال أعمال الصيانة

جامعة طنطا

دورة الألعاب الأفريقية للجامعات.. جامعة طنطا في قلب المنافسة القارية

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد