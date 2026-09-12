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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين: لا أنزعج من ارتباط الجمهور بدور "تباهي"

نسرين امين
نسرين امين
أحمد إبراهيم

أكدت الفنانة نسرين أمين أنها لا تشعر بالضيق من ارتباط الجمهور بها أو تذكرهم لها من خلال دور معين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسعدها ولا تعتبره عائقًا أمام تقديم أدوار جديدة.

وقالت نسرين أمين، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلولها ضيفة مع أبطال فيلم "ريد فلاج"، مساء الجمعة، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة "ON"، إنها سعيدة بارتباط الجمهور بدور "تباهي" في فيلم "حملة فريزر".

نسرين أمين تكشف كواليس الفيلم

أشارت الفنانة إلى أنها تحب الفيلم وكواليس تصويره بشكل خاص، والتي جمعتها بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، لافتة إلى أن علاقة الصداقة التي تجمعها بأبطال العمل وفريقه ما زالت مستمرة حتى الآن.

كما تحدثت عن نجاح دورها في مسلسل "سجن النسا"، وقالت إنه من الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور، مؤكدة أن ارتباط المشاهدين بأدوار معينة من أعمالها، يسعدها ولا يزعجها.

نسرين أمين الفنانة نسرين أمين أعمال نسرين أمين أفلام نسرين أمين فيلم ريد فلاج

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