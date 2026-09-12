بمشاركة متميزة.. أكاديمية الفنون تضيء فعاليات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات

تشارك أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، في فعاليات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات، والتي تستمر حتى ١٦ سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال برنامج فني وثقافي متنوع تقدمه مجموعة من معاهدها ومراكزها المتخصصة، إلى جانب المدرسة التكنولوجية.

وتأتي مشاركة الأكاديمية في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز حضور الفن والثقافة المصرية في المحافل الوطنية والقارية والدولية، وإتاحة الفرصة لطلابها ومواهبها للتفاعل المباشر مع الفعاليات الكبرى، واكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل والحياة الفنية والثقافية.

تفاصيل فعاليات دورة الألعاب الأفريقية

يشارك في فعاليات الدورة كل من المعهد العالي للكونسيرفاتوار، والمعهد العالي للفنون الشعبية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للموسيقى العربية، ومركز دراسات الفنون الشعبية، ومتحف دراسات الفنون الشعبية، والمدرسة التكنولوجية، من خلال عروض وفقرات فنية وثقافية متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء والفنون الشعبية والباليه وغيرها من أشكال الإبداع بالإضافة إلى ، معرض حرف تقليدية من متحف الفنون الشعبية ومركز الفنون الشعبية والمدرسة التكنولوجيا وأزياء تراثية من المدرسة التكنولوجيابما يعكس ثراء وتنوع الهوية الفنية والثقافية المصرية.

وتتضمن مشاركة الأكاديمية تقديم عدد من العروض والفقرات الفنية والثقافية في مواقع إقامة فعاليات الدورة، من بينها الاستاد وجامعة عين شمس، بمشاركة طلاب وفنانين ومتخصصين من مختلف الجهات التابعة للأكاديمية، بما يؤكد قدرتهم على تقديم فن احترافي في المحافل الكبرى.

وتعكس هذه المشاركة توجه أكاديمية الفنون، برئاسة د. نبيلة حسن، نحو ربط التعليم الأكاديمي بالممارسة العملية، وتحويل الفعاليات الكبرى إلى مساحات حقيقية لاكتشاف مواهب الطلاب وصقل خبراتهم، فضلًا عن دعم إبداعاتهم وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر فنيًا وثقافيًا بصورة مشرفة.

كما تؤكد مشاركة الأكاديمية إيمانها بأهمية التكامل بين الرياضة والفنون والثقافة والتعليم والتكنولوجيا، واستثمار الفعاليات القارية في بناء جسور التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم من الدول الأفريقية، بما يعزز التبادل الثقافي والفني ويبرز القوة الناعمة المصرية ودورها الرائد على الساحة الأفريقية والدولية.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لحرص أكاديمية الفنون على الحضور الفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الكبرى، وتأكيدًا لدورها باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمية والفنية المتخصصة في مصر، وحاضنة للمواهب وصانعة للأجيال الجديدة من الفنانين والمبدعين.