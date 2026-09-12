فى عيد ميلاده.. خالد النبوي مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة

يحتفل الفنان خالد النبوي اليوم بعيد ميلاده، وسط مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي نجح من خلالها في ترك بصمة خاصة في السينما والدراما والمسرح، كما استطاع أن يخوض تجارب فنية خارج مصر، جعلته واحدا من أبرز الفنانين المصريين الذين حققوا حضورا على الساحة العالمية، وفي عيد ميلاده، نستعرض أبرز المحطات في مشواره الفني.

بداية خالد النبوي

ولد خالد النبوي في 12 سبتمبر 1966 بمحافظة الدقهلية ، وبدأ علاقته بالتمثيل عن طريق الصدفة، بعدما شارك ضمن فريق التمثيل في المعهد العالي للتعاون الزراعي، وشاهدته لجنة من كبار الفنانين أثناء تقديم إحدى المسرحيات، فأعجبوا بموهبته ونصحوه بدراسة التمثيل بشكل أكاديمي، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1989.

كانت بدايته السينمائية من خلال فيلم "المواطن مصري"، بعدما اختاره المخرج صلاح أبو سيف للمشاركة في العمل، وهي التجربة التي لفتت أنظار المخرج العالمي يوسف شاهين إلى موهبته، ليختاره لاحقا لبطولة فيلم "المهاجر"، الذي حقق من خلاله حضورا لافتا، وحصل عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل من مهرجان جوهانسبرج.

وشكل "المهاجر" بداية تعاون مهم بين خالد النبوي ويوسف شاهين، تلاه فيلم "المصير"، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمال في مسيرة النبوي السينمائية.

ولم تتوقف خطواته عند السينما المصرية، إذ خاض تجربة عالمية جديدة بعدما اختاره المخرج ريدلي سكوت للمشاركة في فيلم "مملكة الجنة"، حيث جسد شخصية أحد الرجال المقربين من صلاح الدين الأيوبي.

وخاض النبوي تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "دنيا"، الذي قدمه لمدة عام ونصف عبر قناة أبو ظبي الفضائية.

كما جمعته علاقة فنية مميزة بالفنان العالمي عمر الشريف، إذ تعاون معه في "المواطن مصري"، حيث جسد دور ابنه، ثم التقيا مجددا في فيلم "المسافر"، الذي قدم فيه النبوي الشخصية نفسها التي جسدها عمر الشريف في مرحلة الشباب.

أبرز أعمال خالد النبوي

ومن أبرز أعماله "المواطن مصري"، "المهاجر"، "المصير"، "فتاة من إسرائيل"، "عمر 2000"، "الديلر"، "المسافر" و"إسماعيلية رايح جاي".

وكان من أحدث أعماله مسلسل "راجعين يا هوا"، كما ظهر ضيف شرف في مسلسل "البحث عن علا"، فيما ينتظر الجمهور عرض مسلسل "النزوة" على منصة شاهد.

زواج خالد النبوي

وتزوج خالد النبوي مرتين، كانت الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنيه التوأم كريم ونور، ثم تزوج عام 2002 من زوجته الحالية منى المغربي، وأنجب منها ابنه الثالث. وسبق أن وصفها في أكثر من لقاء بأنها زوجته وصديقته وحبيبته.