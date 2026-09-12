أول تعاون بينهما.. منة شلبي تصور فيلم سلايف النينجا مع زوجها أحمد الجنايني

انطلق تصوير فيلم “سلايف النينجا” قبل 3 أيام بطولة الفنانة منة شلبي، وذلك داخل إحدي الاستوديوهات حيث يستمر التصوير هناك نحو 15 يوما، حيث بدأت الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها الاولى برفقة الفنانة هنا الزاهد والفنان ميشيل ميلاد.

فيلم «سلايف النينجا» يجمع بين منة شلبي وهنا الزاهد في بطولة مشتركة، الى جانب ميشيل ميلاد وخالد كمال ورشدي الشامي وحنان سليمان، فيما يتولى احمد الجندي مهمة الاخراج، ويشارك في كتابة الفيلم كل من اكرم مصطفى وسامح جمال واحمد الجندي.

ويشارك في انتاج الفيلم محمد رشيدي واحمد الجنايني، في اول عمل يجمعه بزوجته الفنانة منة شلبي.

قصة فيلم سلايف النينجا

وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقة بين سلفتين تجسدهما منة شلبي وهنا الزاهد، وما تنشأ بينهما من خلافات ومواقف ساخرة، في ظل اختلاف شخصيتيهما وطريقة تعاملهما مع تفاصيل الحياة اليومية، لتتطور الاحداث في قالب يعتمد على كوميديا الموقف.

ويعد فيلم «سلايف النينجا» معالجة مصرية لفكرة الفيلم التركي «حرب السلايف»، الذي عرض عام 2020، وتدور احداثه حول سلفتين تعيشان في منزل واحد، وتنشأ بينهما سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية، التي تتحول مع تطور الاحداث الى محور رئيسي للقصة.