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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. أسرار فى حياة بليغ حمدي.. كم مرة تزوج وسبب وفاته

بليغ حمدي
بليغ حمدي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي، وعلى مدار مشواره الفني أثبت قدراً كبيراً من العبقرية والنبوغ في تقديم ألحان تناسب كل الأصوات مع اختلاف طبقاتها، فتعاون مع أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

ويذكر المهتمون بسيرة بليغ حمدي، أنه وفي أثناء حرب أكتوبر 1973 ذهب وزوجته الفنانة وردة الجزائرية لمبنى الإذاعة والتلفزيون، ومنع من دخول المبنى نظرًا لظروف الحرب إذ لم يكن مسموحا دخول مبني الإذاعة لغير العاملين فيه، فما كان من بليغ حمدي إلا أن طلب صديقه الإذاعي الكبير وجدي الحكيم قائلا له: "حعملك محضر في القسم يا وجدي عشان مش عاوز تخليني أدخل أعمل أغنية لبلدي".

أسرار في حياة بليغ حمدي

كشف المؤلف أيمن الحكيم، مقتل المطربة المغربية سميرة مليان في شقة الملحن الراحل بيلغ حمدي، قائلا: يوم 17 ديسمبر 1984، وهي الليلة التي ماتت فيها سميرة في بيت بيلغ حمدي، كان هناك حفلة لأصدقاء بليغ حمدي في منزله، ومن ضمن الأصدقاء كانت سميرة وصديقه عبد المجيد".

واسترسل “أيمن الحكيم” خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”:" بعد المجيد وعد سميرة بالزواج وذهب لأهلها، ولكنه تزوج شقيقتها بدلا منها، فغضبت سميرة ووعدها عبد المجيد بأن يقدم لها أغنية من تلحين بليغ حمدي ووافقت".

وأكمل: في نهاية الحفلة نام بليغ حمدي في غرفته وترك أصدقاءه إلى أن تبقى عبدالمجيد وسميرة في إحدى الغرف وقد دبت بينهم خلاف انتهى بمقتل سميرة ضربًا على يده، متابعا: سميرة لم تقم بإلقاء نفسه ولكنها توفت نتيجة أزمة قلبية في الأساس.

روايات مقتل سميرة

وأضاف :" هناك روايتين، الرواية الأولى تقول إنه رماها من البلكونة، والثانية تقول إنه تحدث مع صديق سابق له لواء على المعاش، وجاء إلى المنزل وحملاها إلى الأسفل والقى بها في جنينة المنزل الخلفية حتى يوهموا جهات التحقيق بأنها انتحرت".

وأكد على أن بليغ حمدي كان لا يعلم ما يحدث في هذا التوقيت وأنه كان نائم في غرفته حينها، وعليه تم القاء القبض على بليغ وتوجهت له التهمة بقتلها.

جرعة زائدة..أيمن الحكيم يكشف لأول مرة السبب الرئيسي في وفاة بليغ حمدي

كشف المؤلف أيمن الحكيم عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الموسيقار بليغ حمدي، قائلا: بليغ حمدي توفي جراء خطأ طبي، متابعا: محسن خطاب صديق بليغ في آخر أيامه، قال إن جواز سفر بليغ تاريخ ميلاده 1939 وهو مواليد 1931

واسترسل:" جرعة العلاج كان يتم تحديدها على أساس سن بليغ حمدي المزيف، وبعد حصولة على الجرعة الثانية من العلاج توفى، لأنه لم يتحمل جرعة العلاج"، متابعا:" بليغ حمدي توفى بسبب خطأ غير مقصود وعبثي".

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