محمد ممدوح ضيف واحد من الناس .. قريبًا

انتهي الفنان محمد ممدوح من تصوير حلقة جديدة من برنامج" واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

ومن المقرر ان تذاع الحلقة خلال الفترة القادمة، علي قناة الحياة، حيث يكشف محمد ممدوح العديد من التفاصيل حول حياته الفنية.

وكان آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم مشاكل داخلية.

أحداث فيلم «32 ب مشاكل داخلية

وتدور أحداث «32 ب مشاكل داخلية» حول أب أرمل يجد نفسه في موقف غير متوقع بعد أن تُبلغه والدة إحدى زميلات ابنته بضرورة شراء حمالة صدر لها، ما يدفعه لخوض تجربة جديدة ومحرجة أثناء محاولته التعامل مع الأمر، في إطار إنساني يحمل أبعادًا اجتماعية وعائلية.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وهنا شيحة، وأحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد طاهر.