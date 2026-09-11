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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور بيومي فؤاد تخوض تجربتها التمثيلية الأولى في فيلم "شيش دو"

نور بيومي فؤاد
نور بيومي فؤاد
قاسم

يشارك الفنان بيومي فؤاد والفنان باسم سمرة في بطولة فيلم "شيش دو"، الذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما يوم 24 سبتمبر الجاري.
 

يشهد الفيلم مشاركة نور بيومي فؤاد، ابنة الفنان بيومي فؤاد، ضمن أحداثه، في أولى خطواتها بمجال التمثيل. 

وتأتي هذه التجربة بعد مسيرة سابقة لها في عدة مجالات فنية، حققت خلالها نجاحات ملحوظة في مجال المونتاج.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبوباشا، أحمد صيام، مالك عماد، ألفت إمام، ومحمود عزب، إلى جانب مجموعة من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أكمل شهير، ويقدم من خلال أحداثه مزيجًا بين الكوميديا والدراما.
 

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة، يعثر الصديقان عادل ونبيل على شاب ثري فاقد للوعي، فيقرران اختطافه طلبًا للفدية هربًا من الفقر واليأس. ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مصالح الخاطفين مع عائلة الشاب ورجل نافذ يستغل اختفاءه، لتنكشف صراعات الطبقات والسلطة والانهيار الأخلاقي في إطار درامي كوميدي أسود.

نور بيومي فؤاد ابنة بيومي فؤاد بيومي فؤاد

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