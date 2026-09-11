ترامب يضغط على فورد لقطع علاقاتها مع الصين فورا

وجهت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، انتقادات حادة لشركة فورد موتور (Ford)، مطالبة إياها بقطع روابطها التجارية والتقنية مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والبطاريات فورًا.

وبعث وزير النقل الأمريكي شون دافي رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، عبر فيها عن قلق بالغ يتعلق بالأمن القومي نتيجة التعاون الممتد مع شركات صينية رئيسية مثل (CATL) وجيلي وبي واي دي.

ضغوط واشنطن ومخاوف الأمن القومي المتعلقة بالتقنيات الصينية

تتركز اعتراضات وزارة النقل الأمريكية على اتفاقية ترخيص التقنيات التي أبرمتها فورد مع شركة CATL للبطاريات لتجهيز مصنع "بلو أوفال" في ولاية ميشيجان، إضافة إلى الشراكة الإنتاجية مع مجموعة جيلي لتصنيع سيارات منخفضة وخالية من الانبعاثات في مصنع فورد بمدينة فالنسيا الإسبانية.

وتعتبر واشنطن أن تزايد اعتماد الشركات الأمريكية الرائدة على سلاسل التوريد والتقنيات المدعومة من الحكومة الصينية يمثل تهديدًا للاستقلالية الصناعية والأمن القومي، خصوصًا مع استمرار استيراد طرازات مثل لينكون نوتيلوس من المصانع الصينية حتى عام 2030.

رد فورد الرسمي والدفاع عن الاستثمارات والعمالة الوطنية

ردت شركة فورد بحزم على رسالة وزارة النقل، واصفة إياها بمحاولة غير موفقة لجذب عناوين الصحف على حساب شركة قدمت للصناعة الأمريكية أكثر من أي منافس آخر.

وأكدت فورد في بيان رسمي أنها تمتلك وتدير مصنع البطاريات في ميشيجان بالكامل وتوفر فيه 1700 وظيفة محليًا، مشددة على أن الاتفاق مع CATL يقتصر على ترخيص التكنولوجيا بدلاً من استيراد البطاريات الجاهزة كما يفعل المنافسون.

وأشارت الشركة إلى أنها توظف نحو 56300 عامل بعقود بالساعة داخل الولايات المتحدة وتواصل استثماراتها لنقل خطوط الإنتاج إلى الداخل الأمريكي.