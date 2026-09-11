22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالإسماعيلية مع انطلاق العام الدراسي

تستقبل محافظة الإسماعيلية العام الدراسي الجديد 2026/2027 بدخول 22 مدرسة جديدة إلى الخدمة، في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، ودعم منظومة التعليم بالمحافظة.

وتأتي المدارس الجديدة ضمن خطة المحافظة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير أماكن تعليمية ملائمة للطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول.

وأكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وجميع الجهات المعنية للتأكد من جاهزية المدارس الجديدة وبدء تشغيلها وفق الخطة الموضوعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال المتابعة الميدانية للمنشآت التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للطلاب والمعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد.