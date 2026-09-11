مواهب 15 مجمع مايو تتألق في ختام مبادرة الموسم الثالث لـ مشروع فنان

شهد مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة يومًا استثنائيًا، أمس، تكلل بختام فعاليات الموسم الثالث لمبادرة "مشروع فنان"، وسط حضور كبير من المثقفين وأولياء الأمور ومجلس أمناء جهاز 15 مايو وأبناء المدينة الذين غمرت قلوبهم السعادة والبهجة بهذه الاحتفالية الفنية الكبرى.

بدأت فعاليات اليوم بافتتاح جدارية "مصريات" بالمجاورة 13 بمدينة 15 مايو، لتزين الفضاء العام بلمسة جمالية تعكس الهوية المصرية، أعقبها افتتاح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لمعرض نتاج الورش الصيفية بالمجمع. ضم المعرض أعمالًا إبداعية متميزة للأطفال والشباب في مجالات الرسم، التصوير، الخزف، والفخار، والتي تجسد مواهب واعدة تبشر بمستقبل فني مشرق.

وانتقلت الاحتفالية إلى قاعة السينما التي اكتظت بالحضور، وبدأت بعزف السلام الوطني، تلاه حفل غنائي أحياه فريق كورال مجمع 15 مايو بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عبد الظاهر، ومشاركة نخبة من المواهب الشابة والطفولية التي أطربت الحاضرين بباقة من أروع أغاني الطرب الأصيل.

وشملت الفقرات الغنائية أداءً مميزًا لكل من: الطفلة ميناسة بأغنية "فولا فولا بالومبيلا"، سمر زكريا في "الدنيا جمال"، لميس في "نقى لى أحلى زهرة"، وإبراهيم عماد بصحبة العازف عبد الرحمن سعد على العود. كما تغنت خلود سامح برائعة كوكب الشرق "دارت الأيام" بمصاحبة والدها الفنان سامح رمضان، وتألقت الطفلة جنى عماد بأغنية جارة القمر فيروز "نسم علينا الهوى"، وغنى عمر خالد للعندليب "وأنا كل ما أقول التوبة". وشهد الحفل أيضًا فقرات لكل من الفنان سامح رمضان في "سيرة الحب"، وإسلام رمضان في "عيون بهية"، بينما اختتم الفريق الحفل بأغنية "يا ورد على فل وياسمين" بصوت أنجي عماد.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور محمود حامد عن سعادته البالغة، قائلًا: "سعدت اليوم بشكل غير عادى، وما حدث فى هذا الحفل عاد بى للذاكرة لسنوات بعيدة خلال طفولتى، حيث رأيت كل الأنشطة الفنية المتنوعة اليوم والتى بدأت تندثر". وأشاد بحرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم لممارسة الفنون، مطالبًا الأطفال بجلب أصدقائهم للمشاركة في هذه الأنشطة، وموجهًا الشكر والتحية للمايسترو أحمد عبد الظاهر مطالبًا إياه بعمل العديد من الحفلات بالمجمع، كما توجه بالشكر لمدير وفريق العمل بمجمع 15 مايو، وكل الداعمين لهذا النشاط البارز على الجهد المبذول.

تفاصيل الحفل:

لقد عاش أهالي منطقة مجمع 15 مايو أجواءً من الفخر والسعادة الغامرة برؤية أبنائهم يتألقون على المسرح ويعرضون إبداعاتهم الفنية، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل متنفسًا حقيقيًا لاكتشاف ورعاية المواهب في المدينة.

واختُتم الحفل بتكريم خاص، حيث تم منح رئيس قطاع الفنون التشكيلية درع مجمع 15 مايو تقديراً لدعمه المستمر، فيما قدم د. محمود حامد شهادات تقدير لكل من الفنان محمد عبد الهادي، مدير عام المجمع، والمايسترو أحمد عبد الظاهر، والفنان خالد عمار، بالإضافة إلى تكريم مجلس أمناء مدينة 15 مايو لدعمهم لمبادرة "مشروع فنان"، وتوزيع شهادات التكريم على جميع الأطفال والشباب المشاركين تقديرًا لجهودهم طوال الموسم.