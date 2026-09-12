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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جميلة عوض : «ريد فلاج» مختلف ويشبه أفلام الألفينات.. وسعيدة بالتعاون مع أحمد حاتم

الفنانة جميلة عوض
الفنانة جميلة عوض
أوركيد سامي

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «ريد فلاج»، مؤكدة أنها تحمست كثيرًا للعمل، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية التي تحب مشاهدتها.

وقالت جميلة عوض، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الفيلم مختلف ويشبه في أجوائه نوعية أفلام الألفينات، وهي من النوعيات التي تستمتع بمشاهدتها، مشيرة إلى أنها سعيدة بتقديم هذه التجربة.

وأوضحت أن «ريد فلاج» يمثل التعاون الثاني بينها وبين الفنان أحمد حاتم، بعد فيلم «عروستي»، مؤكدة سعادتها بردود فعل الجمهور عقب الإعلان عن العمل.

وأضافت أن الجمهور تفاعل مع إعلان «ريد فلاج» و أيضاً التفاعل مع مشاهد  جمعتها بأحمد حاتم في فيلم «عروستي»، وهو ما أسعدها بشكل كبير.

وعن كواليس الفيلم، أكدت جميلة عوض أن أجواء العمل كانت إيجابية وممتعة ومختلفة، مشيدة بالتعاون مع جميع أفراد فريق الفيلم.

وأشارت إلى أن «ريد فلاج» يقدم رسالة اجتماعية من خلال مناقشة مفهوم الـ«Red Flag» والـ«Green Flag» في العلاقات، وكيف يمكن للمرأة التعرف على العلامات المختلفة التي تساعدها في اختيار شريك الحياة المناسب.


ويشارك في بطولة فيلم «ريد فلاج»، أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

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